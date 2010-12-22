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BAKANLAR BOĞAZ MANZARALI AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2010 12:33

-BAKANLAR BOĞAZ MANZARALI AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde düzenlenen 19. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantının açılışı öncesinde konsey toplantısına katılan dışişleri bakanları, sarayın bahçesinde İstanbul Boğazı'na karşı aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun sağında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, solunda geçici olarak İran Dışişleri Bakanlığına atanan Ali Ekber Salihi yer aldı.

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