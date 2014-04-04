Bakanlar Atina yolcusu



AB Dışişleri Bakanları, iki gün sürecek görüşmeler için cuma günü Atina'da bir araya gelecek. Görüşmelerde, Güney ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik AB politikaları değerlendirilecek.

Görüşmelerin odağında Ukrayna krizi yer alıyor. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın yürüteceği görüşmelerde, Ukrayna'daki kriz ve Rusya ile olan ilişkiler mercek altına alınacak.

28 AB üyesinin dışişleri bakanları, görüşmelerde Gürcistan ve Moldova ile AB Ortaklık Anlaşması'nın kısa sürede imzalanabilmesine yönelik hızlı adımlar atmayı hedefliyor. Her iki ülkede de Ukrayna'dakine benzer şekilde Rus vatandaşları yaşıyor.

Cumartesi günü yapılacak görüşmelere ise AB tam üyelik müzakereleri yürüten aday ülkelerin dışişleri bakanları davet edildi. Davetli ülkeler arasında, son olarak Twitter ve Youtube yasağı nedeniyle Almanya ve Avrupa'dan siyasetçiler tarafından eleştirilen Türkiye de yer alıyor.