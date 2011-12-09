-Bakan Kılıç'tan Kıbrıs Rum Kesimi'ne sert tepki ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kıbrıs Rum Kesimi'nde Galatasaray Bayan Voleybol takımına yönelik saldırılarla ilgili olarak, ''Sporcularımıza saldıran Rumlar, Avrupa Birliği'ne dönem başkanı olamaz'' dedi. Suat Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk takımlarına yönelik saldırıları alışkanlık haline getiren Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, yakın bir gelecekte AB dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, şu görüşleri ifade etti: ''Haksız ve hukuksuz bir şekilde AB dönem başkanlığına hazırlanan Rum Kesimi'nin, Türk sporcularımıza yönelik şiddetini kınıyorum. Daha önce de örneklerine tanık olduğumuz Rum fanatizminin müsebbibinin Avrupa Birliği olduğunu düşünüyorum. KKTC'de uluslararası spor organizasyonuna izin verilmezken, Rum tarafının konuk sporculara uyguladığı şiddeti görmezden gelen uluslararası spor camiasını da duyarlı olmaya davet ediyorum. Rum Kesimi'nin geleneksel şımarık tavırlarına daha fazla sessiz kalınamaz. Olimpiyat ruhundan, spor ahlakından ve Fair Play anlayışından nasibini almamış Rum Kesimi, uluslararası spor organizasyonlarından men edilmelidir. Türk kafilesine karşı kin ve nefret dolu olduğu anlaşılan Rum Kesimi'nin AB dönem başkanlığı fikri en büyük darbeyi Avrupa Birliği'ne indirecektir. Konuk spor kafilesine bile saldıran ve şiddet uygulayan bir yönetim anlayışının AB vizyon ve değerlerini benimsediği de düşünülemez. Orada konuk olarak bulunan kafilemize saldırıları alışkanlık haline getiren Rum fanatiklerin şiddet eylemlerini önleme yönünde hiçbir çaba sarf etmeyen bu sefil anlayışın AB'deki güç kaybının da bir tezahürüdür.'' Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni sert bir dille uyaran Bakan Kılıç'ın, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı ile de görüşerek, Rum Kesimi'nin kınanması ve uyarılması konusunda da girişimde bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Bakan Suat Kılıç'ın girişimi ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da Avrupa Voleybol Konfederasyonu nezdinde girişimlerde bulunarak, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni şikâyet ettiği, Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nın Rum Kesimi'nden, Atina'ya ve oradan da İstanbul'a sağ salim ulaşması için gelişmeleri yakından takip ettiğine de yer verildi.