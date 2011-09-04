-Bakan Kılıç'tan destek sözü SAMSUN (A.A) - 04.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Son zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanı olarak bizleri daha ziyade futbolda yaşanan gelişmelerle duyuyorsunuz. Fakat yakında göreceksiniz, enerjimizin, gücümüzün daha da fazlasını futbol dışı branşlara, diğer spor dallarına, özellikle ata sporumuz güreşe ayıracağız'' dedi. Asarcık Belediyesi tarafından bu yıl 68.'si düzenlenen yağlı güreşler ve at yarışları şenliğine katılan Kılıç, burada vatandaşlara seslendi. ''Ata sporumuza, yağlı güreşlere yönelik bu coşkunuzdan, katılımınızdan dolayı, kültürümüzü, tarihimizi, maneviyatımızı yaşatmaya yönelik bu aşkınızdan, bu sevginizden dolayı hepinize yürek dolusu teşekkür ediyorum'' diyerek sözlerine başlayan Bakan Kılıç, geçen yıl da Asarcık'taki güreşlere katıldığını, bu yıl geçen yıla oranla er meydanındaki güreşçi sayısının çok daha fazla olmasının kendisini sevindirdiğini söyledi. Geçen ay Kırkpınar'da olduğunu belirten Kılıç, ''Er meydanlarının en eskisi olan Kırkpınar'daki coşku, buradaki coşku, Vezirköprü Kunduz Yaylası'ndaki coşku... Bütün bunları biraraya getirdiğimiz zaman gerçekten görülüyor ki Anadolu insanı ata sporumuz güreşleri unutmadı, unutmuyor, unutmayacak'' diye konuştu. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu meydanları yaşatan, er meydanlarına anlam katan pehlivan kardeşlerime de sevgilerimi sunuyorum. Onlar güreşe alaka gösterdiği için er meydanları ersiz kalmıyor, er meydanları boş kalmıyor. Kırkpınar'da Samsun'un güreşe olan katkısını ortaya koydular. Yarı finale yükselen 4 pehlivanın 3 tanesi Samsunluydu, bu büyük bir başarıdır. Son zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanı olarak bizleri daha ziyade futbolda yaşanan gelişmelerle duyuyorsunuz ama yakında göreceksiniz enerjimizin, gücümüzün daha da fazlasını futbol dışı branşlara, diğer spor dallarına, özellikle ata sporumuz güreşe ayıracağız. Eylül'ün 12'sinde İstanbul, Türkiye Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ve minderin aslanları İstanbul'dan, Türkiye'den bütün dünyaya Yaşar Doğu'nun, 'Türk Gibi Kuvvetli' sözünü hatırlatacak. Allah'ın izni ile buna inanıyoruz. Er Meydanları Türk milletinin birliğinin, dirliğinin göstergesidir, nişanesidir, Bu nedenle bu meydana her çıktığımızda ne diyoruz? Biz tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek milletiz.'' Konuşmasının ardından Bakan Kılıç, başpehlivanlık kuralarını çekerek, sporculara başarılar diledi.