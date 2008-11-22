Bakan'ın yüzüğü bir varmış bir yokmuş

Fransa'da Adalet Bakanı Rachida Dati'nin başı bu kez 15 bin 600 Euro'luk elmas yüzüğü nedeniyle dertte.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yakın arkadaşı olan Serge Dassault'un sahibi olduğu muhafazakar Le Figaro gazetesi, önceki gün manşetten verdiği bir haberde Dati'nin mecliste çekilmiş fotoğrafındaki Chaumet marka yüzüğünü silerek yayımlayınca ortalık karıştı.



Olayı fark eden L'Express dergisi ise, geçtiğimiz haziran ayında çekilmiş olan söz konusu fotorafın orjinalini yayımlayarak Figaro'dan açıklama istedi.



Küçük bir servet değerindeki yüzüğün, 'başarısızlıklarıyla' basında yer alan Dati'nin parmağında yer alması ve gazetenin yüzüğü Photoshop'la yok etmesi tepki çekti.



Figaro yetkilileri yaptıkları açıklamada, 'yüzüğün Dati'nin yaptığı açıklamaları gölgede bırakmasını istemedikleri için rötuşlandığını ve olaydan bakanın kesinlikle haberi olmadığını belirterek, böyle birşeyi bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdi.