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Bakan'ın uçağı acil iniş yaptı

Uçağın kabin içindeki koku ve duman nedeniyle zorunlu iniş yaptığı belirtildi

06 Ocak 2018 17:22

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre kabin içerisindeki koku ve duman nedeniyle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı. 

Edinilen bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakla Ankara'ya gitmek üzere saat 12.07de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandı. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 12.40’da sorunsuz bir şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü'ne ait ’Beechcraft King Air 350i model TC-KDR’ isimli uçağı harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapılıyor.

Bakan Özhaseki'nin karayoluyla Ankara'ya gittiği belirtildi.(DHA)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhasekiuçakzorunlu iniş

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