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Bakan'ın kızdığı müdür, Erdoğan'ın akrabası çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın fırçaladığı Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürü Recep Ali Er, Erdoğan'ın akrabası çıktı.

21 Kasım 2011 02:00


T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın fırçaladığı Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürü Recep Ali Er, Erdoğan'ın akrabası çıktı.


Bakan Kılıç için 'şanssızlık' denilebilecek olay şöyle gelişti: Sözcü'nün haberine göre Kılıç, geçen hafta Ankara'da yurt denetimi yaptı. Habersizce Atatürk Öğrenci Yurdu'na gidip öğrencilerle görüştü, sorunlarını dinledi. Bakanın geleceğini duyan Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürü Recep Ali Er, hemen yurda geldi.



Müdürü fırçaladı


Bir öğrencinin sorununu dinleyen Bakan Kılıç, yanındaki Ali Er'e "Sorunu hemen çözün" talimatı verdi. Yurt müdürü de öğrenciye "Pazartesi hallederiz" dedi. Bunun üzerine Kılıç, "Pazartesi olmaz, hemen çözeceksin" diye fırça attı. İşte Kılıç'ın fırçaladığı o müdür Erdoğan'ın teyzesinin oğlu çıktı.



Samsun'da müdürdü


Başbakan Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olan Ali Er, daha önce de Samsun Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü'ydü. Bir süre önce Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla ataması Ankara'Ya yapılmıştı.



Kardeşi de Danıştay'da


Bakan Kılıç'ın fırçaladığı Yurt Müdürü'nün kardeşi İbrahim Er de Danıştay üyesi...




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