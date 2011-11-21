Bakan'ın kızdığı müdür, Erdoğan'ın akrabası çıktı



T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın fırçaladığı Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürü Recep Ali Er, Erdoğan'ın akrabası çıktı.



Bakan Kılıç için 'şanssızlık' denilebilecek olay şöyle gelişti: Sözcü'nün haberine göre Kılıç, geçen hafta Ankara'da yurt denetimi yaptı. Habersizce Atatürk Öğrenci Yurdu'na gidip öğrencilerle görüştü, sorunlarını dinledi. Bakanın geleceğini duyan Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürü Recep Ali Er, hemen yurda geldi.





Müdürü fırçaladı





Bir öğrencinin sorununu dinleyen Bakan Kılıç, yanındaki Ali Er'e "Sorunu hemen çözün" talimatı verdi. Yurt müdürü de öğrenciye "Pazartesi hallederiz" dedi. Bunun üzerine Kılıç, "Pazartesi olmaz, hemen çözeceksin" diye fırça attı. İşte Kılıç'ın fırçaladığı o müdür Erdoğan'ın teyzesinin oğlu çıktı.





Samsun'da müdürdü





Başbakan Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olan Ali Er, daha önce de Samsun Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü'ydü. Bir süre önce Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla ataması Ankara'Ya yapılmıştı.





Kardeşi de Danıştay'da





Bakan Kılıç'ın fırçaladığı Yurt Müdürü'nün kardeşi İbrahim Er de Danıştay üyesi...









