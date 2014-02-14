Bakanın istifası isteniyor



Polis, Edathy'nin ev ve bürosunda arama yapmış, eski milletvekilinin federal meclisteki bürosu da aranmıştı. Aramalar sırasında Edathy'nin hazır bulunmadığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili ortaya atılan son iddialara göre, SPD lideri Sigmar Gabriel Edathy hakkındaki suçlamaya ilişkin geçen yılın ekim ayında dönemin İçişleri Bakanı, şimdiki Tarım Bakanı Hans-Peter Friedrich tarafından uyarıldı. Gabriel'in de bu bilgiyi aralarında Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'ın da bulunduğu diğer SPD'li yetkililerle paylaştığı ileri sürülüyor.

Uyarılınca delilleri yok mu etti?

Edathy ile soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri, eski milletvekilinin hakkında yürütülen çocuk pornografisi soruşturmasıyla ilgili uyarılmış, bunun üzerine delilleri yok etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner, "Hizmet sırlarını başkalarıyla paylaşan bir bakanın görevde kalması mümkün değil. İstifasını sunmazsa başbakan tarafından görevinden alınmalıdır" dedi. Hür Demokrat Parti'nin gençlik teşkilatı Genç Liberaller, konuyla ilgili Federal Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Friedrich'e istifa çağrısı

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, "Olayla ilgili ortaya çıkan sorular hızlı bir şekilde cevaplanmazsa parlamento elindeki bütün imkânlarla konuyu aydınlatmak üzere harekete geçecektir" dedi. Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu yöneticilerinden Britta Haßelmann, "Hans-Peter Friedrich kimin ne zaman neyi bildiğine tüm ayrıntılarıyla açıklık getirmeli" dedi.

Yeşiller Partisi iç politika uzmanı Irene Mihalic, "Bu korkunç şüphe Friedrich'in bakanlık görevinden ayrılmasını gerektirir" dedi.

Kamu hukukçusu Christoph Degenhart, "Bilgiler İçişleri Bakanlığı'ndan üçüncü kişilere iletilmemeliydi" dedi.

Komplo teorisi iddiası

Federal Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, "SPD yöneticileri Gabriel ve Oppermann'ın Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) bilgileri konusunda sorumlu bir şekilde davrandığına inandığını" söyledi. Wendt, "Konuyla ilgili dile getirilen diğer iddialar komplo teorisidir" görüşünü dile getirdi.

Edathy, geçen cuma günü yaptığı bir açıklamayla sağlık sorunlarından ötürü siyasi kariyerine son verdiğini açıklamıştı. 44 yaşındaki Edathy, hakkındaki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını savunmuştu. Ceza yasalarını ihlal eden bir fiilinin sözkonusu olmadığını kaydeden Edathy, Hannover Savcılığı'nın talimatıyla yapılan aramaların haddini aştığını belirtmişti.

Sebastian Edathy, 8'i Türk 10 kişinin kurban gittiği NSU cinayetlerini inceleyen meclis araştırma komisyonunun da başkanlığını yapıyordu. 1998 yılından beri federal meclis milletvekili olan Edathy içişleri konusunda uzmanlaşmıştı.