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Dünya

Bakanın düğün fotoğrafı Facebook'ta OTTAWA (A.A)

08 Ocak 2012 03:13

-Bakanın düğün fotoğrafı Facebook'ta  OTTAWA (A.A) - 07.01.2012 - Uzun bekarlık hayatına geçen hafta son veren ve Kanada'nın 2003 Güzellik Kraliçesi İran asıllı Nazenin Afşin-Jam ile evlenen Kanada Savunma Bakanı Peter MacKay, basının ele geçirmeye çalıştığı düğün fotoğraflarından ilkini sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında yayımladı. Fotoğrafın yayımlanmasından sonra ziyaretçi akınına uğrayan Peter MacKay'in şahsi sayfası, adeta tıklanma rekoru kırıyor. Meksika'da sadece özel davetli grubunun katıldığı bir düğünle sessiz sedasız dünya evine giren Peter MacKay, evliliğini de www.petermackay.ca adlı kişisel internet sitesinden duyurmuştu.

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