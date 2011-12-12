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Dünya

Bakanın aracı çalıntı çıktı KİEV (A.A)

12 Aralık 2011 19:07

-Bakanın aracı çalıntı çıktı KİEV (A.A) - 12.12.2011 - Ukrayna Adalet Bakanı'nın çalıntı araç kullandığı iddia edildi. Ukraynalı milletvekili Valeri Konovalyuk, Adalet Bakanı Oleksandr Lavrinoviç'in, Almanya'dan çalındıktan sonra yasa dışı yollarla ülkeye sokulan Mercedes marka makam aracı kullandığını öne sürdü.  Konovalyuk'a göre, Interpol'ün çalıntı listesinde yer alan araç, Adalet Bakanlığına zimmetli. Adalet Bakanlığı sözcüsü, iddianın soruşturulduğunu belirtirken, Interpol'ün Ukrayna şubesi, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Kommersant gazetesi de Konovalyuk ve Lavrinoviç'in geçmişte düşman olduklarını yazdı.

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