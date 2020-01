-Bakanı Kılıç'tan dayakçı antrenöre soruşturma ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sporcuya dayak atan antrenöre sert tepki gösterdi. Bakan Kılıç'ın talimatıyla, Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda, Avcılar Belediyesi sporcusu 16 yaşındaki sporcu Elif Filipova'ya dayak atan milli takım görevlisi ve Burdur Emniyetspor antrenörü Engin Bakay hakkında soruşturma açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, kadına yönelik şiddete herkesin karşı çıkması gerektiğini belirterek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a antrenör Engin Bakay hakkında soruşturma başlatması talimatını verdi. Olay hakkında Spor Genel Müdürlüğü'nden ve Güreş Federasyonu'ndan ayrıntılı bilgi alan Bakan Kılıç, yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: ''Kadına karşı şiddete göz yummayız, rıza göstermeyiz. Kadına karşı şiddeti lanetliyoruz. Sporcu olması durumu, kamu görevlisi, memur olması durumu değiştirmez. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne karşı çıkıyoruz. Kadına karşı şiddete karşı çıkmakla kalmıyor, lanetliyoruz. Nereden ve kimden geldiği önemli değil. Kadını hedef alan şiddetin her türlüsüyle, her zeminde mücadele etme kararlılığımız her zeminde ortadadır. Eğer ki bunu yapan bir spor adamı ise sporun ahlakından erdeminden nasibini almadığı ortadadır.''