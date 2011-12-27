T24 LogoT24 Logo
Spor

Bakanı Kılıç'tan dayakçı antrenöre soruşturma ANKARA (A.A)

27 Aralık 2011 19:25

-Bakanı Kılıç'tan dayakçı antrenöre soruşturma ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sporcuya dayak atan antrenöre sert tepki gösterdi. Bakan Kılıç'ın talimatıyla, Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda, Avcılar Belediyesi sporcusu 16 yaşındaki sporcu Elif Filipova'ya dayak atan milli takım görevlisi ve Burdur Emniyetspor antrenörü Engin Bakay hakkında soruşturma açıldı.  Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, kadına yönelik şiddete herkesin karşı çıkması gerektiğini belirterek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a antrenör Engin Bakay hakkında soruşturma başlatması talimatını verdi. Olay hakkında Spor Genel Müdürlüğü'nden ve Güreş Federasyonu'ndan ayrıntılı bilgi alan Bakan Kılıç, yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: ''Kadına karşı şiddete göz yummayız, rıza göstermeyiz. Kadına karşı şiddeti lanetliyoruz. Sporcu olması durumu, kamu görevlisi, memur olması durumu değiştirmez. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne karşı çıkıyoruz. Kadına karşı şiddete karşı çıkmakla kalmıyor, lanetliyoruz. Nereden ve kimden geldiği önemli değil. Kadını hedef alan şiddetin her türlüsüyle, her zeminde mücadele etme kararlılığımız her zeminde ortadadır. Eğer ki bunu yapan bir spor adamı ise sporun ahlakından erdeminden nasibini almadığı ortadadır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24