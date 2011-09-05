-Bakanı Ergün: "Enflasyon hedefi tutacak" ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, ''Bugünkü rakamlar da bize göstermektedir ki 2011 yılında da enflasyon rakamı belirlenen hedefler aralığında olacaktır'' dedi. Ergün, bir ülkede ekonominin sağlıklı gidebilmesi için en önemli unsurlardan birinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ifade etti. Siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasının çok önemli olduğunu, ancak bunun yanı sıra fiyat istikrarının da sağlanmasının ekonomik gelişme açısından hayati öneme sahip olduğunu anlatan Ergün, şunları kaydetti: ''Ülkenin enflasyon rakamlarının, belirlenen hedefler istikametinde, belirlenen aralıklarda seyretmiş olması, ekonomik aktörlerin geleceğe dair beklentileri açısından ve geleceklerini kurgulamaları açısından son derece önemlidir. Bugün açıklanan enflasyon rakamı da bu söylediklerimizi teyit eder niteliktedir. Türkiye'de fiyat istikrarı açısından son derece stabil bir noktadayız. Dünyadaki bir çok gelişmeler, dövizdeki gelişmeler, dünyadaki ekonomik krizle ilgili manzara son derece açıkken, Türkiye siyasi istikrarını koruyan, makroekonomik dengelerini koruyan, bunun yanında da fiyat istikrarını sağlamış bir ülke durumundadır. Bugünkü rakamlar da bize göstermektedir ki 2011 yılında da enflasyon rakamı belirlenen hedefler aralığında olacaktır. Yüzde 6,5 civarında bir enflasyon rakamı seyretmektedir. Yıl sonu itibarıyla bu bandın biraz daha üstünde ya da altında bir rakam olabilir, ama ortalaması bu rakam olabilecek şekilde bir enflasyon rakamı Türkiye'deki fiyat istikrarının oturduğuna dair önemli bir işarettir.''