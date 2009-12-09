Bakan'dan Youtube'a anlaşma teklifi!

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, paylaşım sitesi Yotube'u eleştirdi, yasaklanmasının nedenlerini aktardı, 'vergi dairesine uğramayan basit bir şirket' dedi ve 'temsilcilik açsınlar' şeklinde konuştu.





Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Youtube'a erişimin yasaklı olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Youtube'a, burada hizmet sağlıyorlarsa bir temsilciliğin, bir muhatabın olması gerektiğini söylediklerini belirten Yıldırım, ''Bundan bile imtina ederseniz bu ülkenin sizin için yapacağı bir şey yok'' dedi.



HP'nin Türkiye'deki 20. yılı dolayısıyla düzenlenen '20 Yılda 20 Ödül' törenine katılan Yıldırım, ''Biz bu firmaya her türlü kolaylığı sağladık, her türlü anlayışı gösterdik. Mahkeme kararı yanlış olabilir, ama bunu düzeltecek olan yine mahkemelerdir.



Şöyle bir noktaya geldi iş; diyoruz ki 'Arkadaş gel burada bir temsilcilik aç.' Burada bir muhatap olsun istiyoruz. Mahkemeler de istiyor, vergi daireleri de istiyor, kurum da istiyor, Bakanlık da istiyor. 'Yok efendim ben küresel bir şirketim, Türkiye'de şimdilik temsilcilik açmayı düşünmüyoruz, ama Türkiye'de faaliyet yapmaya da devam etmek istiyoruz'





"Vergi dairesine uğramadan..."



Bu, vergi dairesine uğramadan dükkan açıp çalışan bir basit şirketten farklı bir şey değil. Ne kadar büyük olursa olsun böyle bir hakkınız yok. Zannediyorlar ki bizim mahkemelerimiz gece gündüz faaliyette, yeter ki bu siteleri yasaklayalım.



Öyle bir şey yok. Ben yavaş yavaş şöyle düşünmeye başladım; bu muhabbet hoşlarına gidiyor, Türk halkının bunların reklamını bedava yapması hoşlarına gidiyor. Vatandaşlarımın bu konuda uyanık olması lazım. Hiç kimse Türkiye'nin kanunlarını görmezden gelemez.



İstediği kadar büyük olsun. Biz onlara yapamayacağı bir iş teklif etmiyoruz. Diyoruz ki 'Burada içerik sağlıyorsanız, hizmet sağlıyorsanız burada bir nokta, bir temsilciliğin, bir muhatabın olması lazım. Biz sizinle nasıl haberleşeceğiz?' Bundan bile imtina ederseniz bu ülkenin sizin için yapacağı bir şey yok'' şeklinde konuştu.





''Atatürk türkiye'nin hassasiyetidir"



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer de, Youtube konusuna değindi.



Acarer, Youtube'a erişim yasağı dolayısıyla 5651 sayılı İnternet Kanunu'nun hedef gösterildiğini ve eleştirilere maruz kaldığını, oysa erişimin, Atatürk ile ilgili 5816 sayılı Kanun'da yazan suç nedeniyle yasaklandığını hatırlattı.



Mahkemelerde bu konuya ilişkin 32 adet karar bulunduğunu ifade eden Acarer, ''Atatürk, Türkiye'nin bir hassasiyetidir. Bu konuda sadece Türkiye'de yaşayanlar değil, Türkiye'de iş yapan herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerekir. Youtube konusunda



yapılan eleştirilerde Youtube şirketinin bu hassasiyetleri niçin dikkate almadığının sorgulanmamasını anlayamıyorum. Bu konuda internet başkanlığı olarak, BTK olarak, hatta bizzat Sayın Bakan'ın kendisi Youtube'la defalarca görüşme yaptı. Son görüşmesi 2 saat sürdü ve Youtube yetkililerine son derece pozitif ve makul öneriler söylendi. Ben, hiçbir ticari kuruluşun Türkiye'nin hassasiyetlerinden üstün olmadığına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

