-BAKANDAN YARALI ASKERLERE ZİYARET OSMANİYE (A.A) - 01.04.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinin Kaypak köyünde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti. Bakan Güneş, hastanede yaptığı açıklamasında, Hasanbeyli ilçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin il merkezine gelirken yolda silahlı saldırıya uğradığını kaydetti. Güneş, ''Bu saldırı sonucu silahla 3 askerimiz yaralandı. 3 askerimiz de aracın kayaya çarpması sonucu hafif şekilde yaralandılar. Çocuklarımızdan birinin durumu biraz ciddi. Her türlü tedbir alınmış, şimdi dinlenmede. Olayı gerçekleştiren terör örgütü mensuplarıyla ilgili yoğun bir operasyon başlatıldı. Bu hainler kısa süre içerisinde layık oldukları muameleye maruz kalacaklar'' dedi. Bakan Güneş, ''Şiddetle hiçbir yere varılamayacağını herkesin kafasına yazması gerektiğini'' vurgulayarak, ''Askerlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah askerlerimiz tekrar birliklerine katılacak. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre, 5-6 kişilik grup olduğunu değerlendiriyoruz. Olay kısa sürede öğrenildi, kısa sürede de müdahale edildi. Aynı anda da terörist grubun peşine düşüldü, operasyon başlatıldı. Şu anda alanda güvenlik görevlilerimiz bunların peşinde'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Hatay'daki olayla bağlantısı olabilir mi?'' sorusu üzerine Bakan Osman Güneş, Hatay'da, güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayarak ateşle karşılık veren terörist grubunun etkisiz hale getirildiğini belirterek, ''Terörist her yerde teröristtir. Herkes bildiği görevi yapıyor. Ama bunlar bize göre yanlış yapıyorlar. Bu yolla, bu yöntemle hiçbir yere varılamayacağını bunların görmesi lazım'' dedi.