Bakandan "Wikipedia neden kapalı?" sorusuna yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in 19 aydır internette erişileyemeyen Wikipedia için sorduğu soruya yanıt verdi. Bakanlık, “Yapılan son kontroller neticesinde, erişim engellenmesine dayanak oluşturan içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür” açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Adıgüzel’in, 29 Nisan 2017 tarihinde erişime engellenen Wikipedia’nın yeniden erişime açılmasına ilişkin verdiği soru önergesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’dan yanıt geldi.

Gelen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesine göre erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmış ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile onaylanmıştır Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiraları içeren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyarılmış, ancak bu konuda bir adım atılmaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.

Wikipedia’ya bildirilen ve erişimin engellenmesine dayanak oluşturan yasadışı içerikler periyodik olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Yapılan son kontroller neticesinde, ülkemizi terörü destekleyen ülkeler arasında gösteren hakimlik kararına konu içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca süreç titizlikle takip edilmekle birlikte erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili nihai takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir.”

"Kullanıcı hakları ihtlal ediliyor"

Vikipedi’nin 19 aydır erişime engelli olduğunun ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten CHP’li Adıgüzel, gelen yanıtı şu şekilde değerlendirdi:

“Bilindiği gibi Wikipedia’nın Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde gibi gösteren iki makaleyi kaldırmadığı gerekçesi ile ve bu makalelerin bulunduğu URL’ye erişim engelleme prosedürü yerine getirilebilecekken, gerekçeli dahi olmayan bir mahkeme kararı ile sitenin tamamına erişim engellenmiştir. 29 Nisan 2017’den beri devam eden siteye yönelik bu topyekûn erişim engellemesi ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Reklamsız ve kar amacı gütmeyen bir internet kütüphanesi olan Wikipedia’daki 40 milyon civarındaki içeriğe erişim sağlanamaması, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme haklarına açık bir müdahaledir.

Wikipedia geçtiğimiz Ocak ayında bir açıklama yapmış ve ilgili makale içeriklerinde değişikliğe gidildiğini belirtmiştir. Soru önergesine verilen cevapta, yapılan değişikliklerden tatmin olunmadığı ‘konu içeriklerinin yeterince değiştirilmemesi’ açıklamasıyla anlaşılmaktadır. Bakanlığın vatandaşların bilgi edinme ve haber alma haklarına müdahalesi ne yazık ki kurumlarda bulunan kişilerin kişisel kararlarına kalmış durumdadır.

1.5 yılı aşkın zamandır devam eden topyekun bir erişim engelleme kararını, ilgili tarafın içerikleri düzeltme yönündeki iyiniyetli çabalarını görmezden gelerek devam ettirmenin ölçülü ya da orantılı olduğunu kabul etmemiz mümkün değildir. Soru önergesine verilen cevap ne yazık ki tatmin edicilikten uzak, keyfi, eski içerikli ve standartlaşan bir cevaptır.”