Bakandan turizmcilere: Kışın peynir ekmek fiyatına otel satıyorsunuz, olmaz o şekilde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kış sezonunda özellikle deniz kenarındaki otellerde konaklama ücretlerinin düşük olmasını eleştirerek, "2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Artık o cesaretiniz gelsin ve fiyatları artırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı artırmak gerekiyor" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) her ay düzenlenen geleneksel olağan toplantısına konuk olan Ersoy, Türkiye'nin turizmde 2018'de yakaladığı ciddi büyümeyi 2019'da da sürdüreceğini öngördüklerini belirtti. Bu hızlı büyümenin devam etmesi halinde büyümeden kaynaklanan kapasite sorunlarını karşılayabilmenin en önemli sorun olacağını belirten Bakan Ersoy, "Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali kapalı ve bu fırsatı değerlendirerek olası kapasite sorunları dikkate alınarak ciddi bir yatırıma başlandı. TAV, işletmeye açık terminalde kısmi tadilatlarla 2019'daki olası duruma hazırlanıyor. 2019'daki personel sayısında da yüzde 30 artış öngörüyorlar. Antalya, yaz sezonuna ciddi bir sıkıntı yaşanmadan hazır olacak" diye konuştu.

Altyapıyla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ve sektörle Bakanlık olarak çalışmalar yapıldığını anlatan Bakan Ersoy, 2020'ye kadar Belek ve Kemer'de arıtma tesislerinin tamamen yenileceğini, bu modelin Side, Alanya, Ege sahilleri olmak üzere tüm kıyılarda yaygınlaştırılacağını söyledi.

"Nicelikli turistten nitelikli turist geçmemiz gerekiyor"

Sektörde artık turist sayısından çok gelirin konuşulmaya başlandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "En büyük sıkıntımız buydu. Patronlar müdürlerine otele girdiğinde ilk sorusu doluluk olurdu. Artık soruyu değiştiriyorlar; 'Bugün kişi başı gecelik fiyatınız ne oldu?' Artık kişi başı gelire konsantre olmamız, daha sonra doluluğa konsantre olmamız gerekiyor. Nicelikli turistten nitelikli turist geçmemiz gerekiyor. Turizm treninde biz en arka vagonlardan en ön vagonlara doğru ilerliyoruz" dedi.

"Mutlaka fiyatları artırmak gerekiyor"

Ersoy, şöyle devam etti:

"5 yıllık bir programla eğer biz bunu başarırsak, gerçekten çok zor bir işin altından kalkmış olacağız. En önemli nokta, 2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz. Bakacağız kontratlarınıza tek tek, artık o cesaretiniz gelsin ve fiyatları artırın. Özellikle kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz. Olmaz o şekilde. Mutlaka fiyatlarınızı artırmak gerekiyor. Ama fiyat artırarak olmuyor, mutlaka konseptinize ve fiziki ortamınıza bazı ilaveler getirmeniz lazım."

İkinci önemli nokta olarak nitelikli turizmin, nitelikli personelle olabileceğine dikkat çeken Ersoy, Antalya'da oda başı personel ortalamasının 0,6 olduğu ve bunun aşamalı oda başı 1 personele denk gelecek şekilde turizm planlamasının yapılması gerektiğini söyledi. Personel lojmanlarında da birçok şeyin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Personel nitelikli ve kalıcı hale getirilmeli" dedi.