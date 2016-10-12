Bakan'dan terör zanlısını yakalayan Suriyelilere övgü

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Leipzig’de bir terör şüphelisini yakalayıp polise teslim eden üç Suriyelinin sığınmacı olarak koruma altına olduğunu belirtti. Hristiyan Demokrat Birlik partili siyasetçi, buna karşılık Suriyelilerin iltica başvurusunun kabul edilmesi yönündeki taleplerin dikkate alınamayacağını söyledi. Alman kamuoyunda bombalı saldırı düzenleme hazırlığında olduğu tespit edilen El Bekir'i yakalayıp polise teslim eden üç sığınmacının iltica başvurusunun kabul edilmesi talep edilmişti.

Almanya'daki diğer siyasi partiler, İçişleri Bakanı'nı konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada üç Suriyeliye açıkça teşekkür etmediği için eleştirmişti. Thomas de Maiziere, bugün yaptığı açıklamada "Bizimle birlikte yaşayan insanlar kamusal arama ilanlarında güvenlik makamlarına yardımcı olduklarında, hatta kendileri için de bir tehlikeyi göze aldıklarında, bu takdiri ve övgüyü hak eder" demekle yetindi.

De Maiziere, Suriyeli sığınmacılara davranışlarından ötürü madalya verilip verilmeyeceğine ise Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un karar vermesi gerektiğini söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Genel Sekreteri Peter Tauber üç Suriyeliyi "kahraman" olarak nitelemişti. Sosyal Demokrat Parti de İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'den sığınmacılarla kişisel olarak buluşmasını istemişti. Thomas de Maiziere sığınmacılarla bir araya gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı.

Alman polisinin Chemnitz'de bombalı saldırı hazırlığı içindeyken tespit ettiği 22 yaşındaki Cabir El Bekir, polisin elinden kurtulmayı başarmıştı. Leipzig'e geçerek oradaki Suriyeli sığınmacılardan yardım isteyen El Bekir, yanlarında kaldığı üç Suriyeli tarafından bağlanmış ve polise teslim edilmişti.

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