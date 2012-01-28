-Bakandan Sol Parti'ye 'teröre destek' suçlaması BERLİN (A.A) - 28.01.2012 - Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Alman Sol Parti'nin içindeki bazı kesimlerin PKK gibi terör örgütlerini desteklediğini söyledi. Focus dergisine açıklamalarda bulunan Bakan Friedrich, Sol Parti'nin bazı kesimlerinin, gösteriler sırasında yaşanan suç eylemlerini haklı gösterme konusunda bir sorun yaşamadığını belirterek, "Sol Parti'nin bazı kesimleri PKK gibi terör örgütlerini destekliyor" şeklinde konuştu. Sol Partili diğer bazı kesimlerin de, açık bir şekilde sosyalist-komünist bir düzen isteyen bazı gruplara üye olduğunu ifade eden Friedrich, bu nedenle Sol Parti'nin izlenmesinin şart olduğunu kaydetti. Derginin güvenlik makamlarının gizli bir analiz raporuna dayanarak verdiği habere göre, Sol Parti, anayasa düşmanı olarak görülüyor ve sadece kapitalizmin ortadan kaldırılması için değil, aynı zamanda yeni bir toplumsal düzen için çaba harcıyor. Partinin 2011 yılı Ekim ayında açıkladığı parti programında da bir yumuşamanın söz konusu olmadığına dikkati çekilen haberde, 44 kişilik Sol Parti Yönetim Kurulu üyelerinden 16'sının, "Komünist Platform", "Sosyalist Sol", "Marksist Forum" ya da "Cuba Si Çalışma Grubu" gibi açık bir şekilde radikal olan gruplara üye olduğu kaydedildi.