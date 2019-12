-BAKANDAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ÇİFTE MÜJDE İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Hyundai, i20 üretimini tamamen buraya getirmek istiyor. Hindistan'da da i20 üretiyordu ama Hindistan'daki mühendislik ve işçilikle Türkiye'deki mühendislik ve işçilik aynı olmadığı için tamamını buraya getirmek istiyor'' dedi. Sektördeki gelişmelerle ilgili soruları yanıtlayan Bakan Ergün, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin de İran'daki pazarın farkında olduklarını belirterek, İran'ın otomotiv iç pazarının Türkiye'nin otomotiv pazarından bugün itibariyle daha canlı ve geniş olduğunu kaydetti. Ergün, bunun için Türkiye'deki otomotiv yan sanayi ile ana sanayiden bazı firmaların İran'daki otomotiv sektörü ile bazı temaslarda bulunmak istediklerini ifade ederek şöyle devam etti: ''Zannedersem yakında bazı ziyaretler olacak. Onlardan buraya, bizim sanayicilerden oraya bir takım ziyaretler olacak. İran, otomotiv sektöründe Türkiye'nin ana ve yan sanayide üretim gücünü bildiği için Türk otomotiv sektörü ile bir iş birliği arayışı içinde. İran'daki otomotiv sektörüne ilgi duyan otomotiv firmalarından birisi TOFAŞ. İran'a bir ziyaret yapmayı planlıyorlar. Bu aşama şu anda karşılıklı neler yapılacağını görme safhasıdır. Çok ilerlemiş bir nokta değildir. Bizim sektörümüz İran'ın potansiyelini görmek isteyecektir. Onların firmalarının gücünü görmek isteyecektir. Orada yatırım yapılabilir mi yapılamaz mı? Yapılırsa nasıl bir adım atmak lazım? Onu görmek isteyecektir. Bugünkü geldiğimiz safha bu. Henüz orada bir yatırım planlandı, burada bir yatırım planlandı safhasında değiliz henüz'' diye konuştu. İki ülke firmaların iş birliği zemini yakalamaları durumunda, o iş birliği zeminini elbette genişleteceklerini vurgulayan Ergün, İranlıların, şu anda ''Türkiye'deki otomotiv yan sanayi ve ana sanayiyle acaba hangi düzeyde bir iş birliği yapabiliriz?'' Buradaki üretim gücünden, kapasitesinden nasıl istifade edebiliriz? Diye bir düşünceleri olduğunu anlattı. Bakan Ergün, kendilerinin de o düşüncülerine Türk özel sektörününde sıcak bakacağını ve kendilerinin firmalarıyla ilişki içerisinde olabileceğini söylediklerini aktararak, her iki ülke firmaları arasında bu temasların devam edeceğini bildirdi. Bugün itibariyle her iki ülke firmalarının ortak bir marka oluşturulmasının söz konusu olmadığına işaret eden Ergün, bu girişimlerin firmalar düzeyinde yürütülen bir çalışma olduğunu, Türk otomotiv yan sanayisi ile ana sanayisindeki bazı firmaların, İranlı firmalarla bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Ergün, bu görüşmeler ve teknik çalışmalar sonucunda her iki ülke otomotiv firmalarında ortak bir markaya dönüşme, ortak bir üretime dönüşme istidadı olursa bu istikamette de bir ilerleme sağlanabileceğini anlattı. -CHERY VE SAMAND YATIRIMI- Chery'nin de, Samand'ın da Türkiye'de otomotiv sektöründe bir yatırım düşündüklerini kendilerine ifade ettiklerini anımsatan Ergün, ama bu konunun henüz düşünce safhasının ötesine geçemediğini bildirdi. Ergün, Chery'nin de, Samand'ın da önlerine somut olarak bir proje koyamadıklarına işaret ederek, ancak Türkiye'de yatırım yapma isteklerinin, Türkiye'nin pazarlara yakınlığının ve Türkiye'de kusursuz otomobil üretim konusundaki birikimin herkese cazip geldiğini gösterdiğini kaydetti. Chery'nin ve Samand'ın henüz Türkiye'nin hitap ettiği pazarlara hitap edecek nitelikte bir ürün sergilemesinin biraz zor göründüğüne değinen Ergün, ancak bu iki markanın Türkiye'de yatırım yapmaları durumunda markalarının da kalitesine katkı sağlamış olacaklarını anlattı. Ergün, Türkiye'de yapılan üretimin bütün markalar için dünyada ayrı bir önemi ve değeri olduğunu vurgulayarak, Onların da (Chery ve Samand) markalarına bu vesileyle katkı sağlamayı düşündüklerini belirtti. Bakan Ergün, Türkiye'de otomotiv sektöründe iç tüketimin canlandığını, otomotiv sektöründeki üretime en önemli katkıyı yapan noktanın iç tüketimdeki ilerleme olduğunu ifade ederek, Türkiye'de otomotiv sektörünün ana ve yan sanayisiyle en güçlü sektörlerden birisi olduğunu, artık Türkiye'nin tasarım Ar-Ge, inovasyon konusunda da büyük mesafeler aldığını dile getirdi.