Bakan'dan mal kaybı konusunda güvence

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AKOM'da basın açıklaması gerçekleştirdi. Atalay, vatandaşların can ve mal kaybı konusunda devlet güvencesi verdi. Tüm zararlar karşılanacak.

Bakan Atalay ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AKOM'da ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında, Vali Muaammer Güler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu.

Atalay'ın açıklamaları şöyleydi:

İstanbul'da şu ana kadar tespit edilen 24 can kaybı vardır. Tekirdağ'da 5 kişinin cesedine ulaşılırken 2 kişi daha aranıyor.

Devletimiz bütün kurumlarıyla seferber olarak olayı takip etmektedir. İstanbul büyük bir dünya kenti. Büyük bir metropol. Valilik, askerimiz polisimiz belediyemiz sivil savunma unsurlarımız seferber olmuş durumda.

Evleri malları eşyalarını kaybedenler müsterih olsun. Devletimiz bütün bunları karşılayacaktır. Yanlız can kaybını maalesef geriye getirme imkanımız yok. Yakınlarını kaybedenlere de belli bir ödeme yapılacak.

Arama kurtarma çalışmaları çok hizli yapılmıştır. Bundan ötürü de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Burada afet bölgesinden daha ötesinde bir durum var. Vatandaşımızın her türlü zararını yerinde tespit ederek zararların tamamını karşılayacağız.

Vali Muaammer Güler de kurumlar arasında işbirliği içinde yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, olaya zamanında tam ekipmanlarla müdahale edilmesinin felaketin daha da büyümesini önlediğini belirtti.