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Bakan'dan İstiklal Marşı tepkisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Niğde'de katıldığı temel atma töreninde zaman darlığı nedeniyle İstiklal Marşı'nın okunmasının progra

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Niğde'de katıldığı temel atma töreninde zaman darlığı nedeniyle İstiklal Marşı'nın okunmasının programdan çıkartılmasına tepki gösterip, korumasına talimat vererek okutulmasını sağladı.
 


Uğur Mart'ın haberine göre; bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için Niğde'ye giden Bakan Mehmet Mehdi Eker, Cıngıllı Organik Tarım İşletmeleri Hayvancılık Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Eker, davul zurna eşliğinde karşılanırken bu sırada zaman darlığı nedeniyle temel atma töreninin kısa tutulup, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının programdan çıkartıldığı anons edildi. Bunun üzerine Eker, korumasını yanına çağırıp, "Olmaz öyle şey, programı baştan alsınlar" dedi. Korumanın Bakan Eker'in talebini iletmesi üzerine önce saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan Eker, hükümet olarak tarımın alt yapı sorunun çözmek için çalıştıklarını söyledi.


Özellikle meraların özel sektöre açılmasıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini ifade eden Eker, "Meraların özel sektöre açılması halinde buraya bina yapılmasına izin verilmeyecek. Sadece işletmeyle ilgili binalar yapılabilecek. Türkiye'de tarım arazileri 1926'dan bu yana babadan oğula geçerken parçalana parçalana kullanılamaz hale gelmiş, üzerinde üretim yapılamaz hale gelmiş, ne mirasçı istifade edebiliyor ne diğer insanlar istifade edebiliyor. Biz buna hükümetimiz döneminde 20 dönümün altındakilerin bölünmemesi için bir çözüm getirdik. Şimdi miras yoluyla babadan oğula geçmenin yasak olduğu bir düzenleme yapıyoruz. Taslağımız hazır ve en kısa sürede meclis gündemine taşıyarak tasarımız yasalaşmış olacak. İkincisi mevcut dağılmış arazi yapılarının toplulaştırılması çalışması. Bir yandan sürekli bölünüyor ama bu bölünmeyi durdurup arkasından toplulaştıramazsak projemiz yarım kalır. Konya Ovası projesinde 800 bin hektar arazinin de toplulaştırmasını bu hükümetin çalışma döneminin sonuna yetiştirilecek" dedi. Eker, sulanabilir arazilerinin tamamının sulanabilmesi için alt yapı çalışması yürüttüklerini de kaydetti.




Koyunları kestirmedi


Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı. Bu sırada Bakan Eker, kesilmek istenen 2 koyu bağışlayıp, kestirmedi. Eker, daha sonra Bahçeli Beldesi'nde yapılan soğuk hava deposunun açılışını yaptı. Bakan Eker, daha sonra da Niğde Valisi Alim Barut'u makamında ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı.



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