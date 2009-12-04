Bakandan işçi emeklilerine müjde

T24-

Hem işçilerin hem eczacıların protestolarıyla gergin günler yaşayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer bugün emekliye müjde verdi. Sendikaların gönlünü aldı.

Protestolar gölgesinde gergin başlayan sosyal güvenlik genel kurulu havası Bakan Dinçer’in konuşmasıyla yumuşadı. Dinçer, son yıllarda yapılan çalışmalarla emeklilere giderek daha etkin ve hızlı hizmet verildiğini belirtti ve müjdeyi patlattı. Dinçer, “Emeklilerimizin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmalarımız neticelenmek üzeredir” dedi.

Müjdeyle ilgili daha fazla detay vermeyen Dinçer, eczacı protestosunun ise haksız olduğunu ileri sürdü, eczanelerin son yıllarda karlılıklarının artığını belirtirken buna rağmen eylem yapmalarının takdirini vatandaşa bıraktı.

Gönül aldı



İş Kur Genel Kurulu’ndaki konuşması nedeniyle hem işçi hem de işveren konfederasyonlarının tepkisini alan Dinçer, bugün bu sözlerine de açıklık getirdi. Dostlarına sitem iletmek istediğini belirterek bütün samimiyetiyle yaptığı bu konuşmada yanlış anlaşılmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Dinçer, konuşmasını, “Onları ve sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” cümlesiyle tamamladı.