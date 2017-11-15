Bakan'dan 'iki seçenekli' cam filmi açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV'nin sorularını yanıtladı. Cam filmi yasağını kaldıracak çalışma hakkında bilgi veren Özlü, "İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkincisi güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi" diye konuştu.

Yerli otomobil projesiyle ilgili konuşan Özlü, "Prototip ortaya çıktıktan sonra biz de sipariş alacağız" dedi.

Bakan Özlü, önceki projede yerli otomobil için ayrılan 47 milyon Euro'nun çöpe gitmediğini belirterek, "Önceki proje için verilen 47 milyon Euro çöpe giden bir para değil. Platform alalım, bunun üzerinde çalışalım süreci hızlandıralım. Bunu ortak girişim grubunun hizmetine sunacağız. Bu projede yer alanların bir kısmını ortak girişm grubundan bir üye değerlendirmek istedi" ifadesini kullandı.

Özlü şunları kaydetti:

"Kamuoyunda şöyle bir anlayış hakim. Sanki serbestti yasak getiriyorduk. Biz bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istiyorduk. Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde Emniyet, İçişleri, Karayolları ile konsensus sağlamıştık. Bu yasağı kaldıralım diye. Uygulamayı 26 Ekim 2017'de kaldıralım demiştik. Yasak halen devam ediyor. Fakat geçen yıl meydana gelen terör eylemlerinde emniyet görevlisi arkadaşların cam filmi nedeniyle bir takım sıkıntılar olduğunu ifade ettiler. Böyle bir endişe olunca yasağı kaldırmayalım dedik. Güvenlik sorunları oluşuyor. Emniyet ve İçişleri güvenlik noktasında sıkıntı olacağı için devamını istedi. Bu yasağın kaldırılmasıyla ilgili kararı öteledik. Şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde cam filmi yasağıyla ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz. Ne kadar esnetebiliriz. Kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalışılıyor. İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkinci yol güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi. İkisi arasında bir çalışma olacak. Bunları Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. O talimatlar doğrultusunda devam edeceğiz. "

"Yerli otomobil için görev dağılımı yok"



Yerli otomobil projesindeki son durumu değerlendiren Özlü şunları söyledi: "Birçok ilden bize mektuplar var, talepler var. Kamuoyu projeyi sahiplendi, bazı iller imza topluyor. Sipariş verenler oldu. Kamuoyunda sahiplenilen bir proje oldu. Gittiğimiz her ilde bu proje sahiplenmek isteniyor. Ortak girişim grubu bu projenin gerçekleşmesinde sorumluluk almak istenenlerden oluşuyor. Görev dağılımı söz konusu değil. Ortak şirket oluşturulacak. Bu şirket otomobilin tasarımından üretime satışa kadar üstlenecek. A şirketi belli bir kısmını, B şirketi yazılım kısmını gibi bir görev dağılımı olmayacak. Ortak şirkette 5 şirket hissedar olacak.

İlk prototipin ortaya çıkması, birinci faz. ikinci fazda üretim yeri konusu gündeme gelecek. Ortak girişim grubu hızlı çalışacağız 48 ayı 36 aya indireceğiz diyebilir.

"Dünya elektirikliye doğru gidiyor"

Elektrikli otomobil henüz tam oturmadı diyen bir görüş var. Elon Musk Türkiye'ye geldi. Musk'ın da ifade ettiği ben bir proje yürütüyorum ama henüz kendi fabrikalarımdaki sistemi tam oturtamadım. Ürettiğim otomobiller büyük markaların yüzde 1'i kadardır. Şeklinde ifadesi oldu. Bütün dünya elektrikliye gidiyor hibrit geçiş modeli. Analiz sonucu bu netleşecek. Bu kararı ortak girişim grubuna bırakıyoruz.

"Prototip çıkınca sipariş alacağız"

Toplumsal sahiplenme var. Piyasalar bunu satın aldı. Prototip ortaya çıktıktan sonra biz de sipariş alacağız. İkinci fazın başından itibaren talep toplayacağız.

"En güzel isim bulunacaktır"

Küresel başarı hedefliyoruz, dünya otomobili yapılacak. Otomotiv sanayiindeki dönüşüm Türkiye için şans. Marka ismi için henüz erken, tasarımı yapalım piyasaya bir performans gösterelim. İsimlendirme konusunda en güzel isim bulunacaktır.

"47 milyon Euro çöpe gitmedi"

Önceki proje için verilen 47 milyon Euro çöpe giden bir para değil. Platform alalım, bunun üzerinde çalışalım süreci hızlandıralım. Bunu ortak girişim grubunun hizmetine sunacağız. Bu projede yer alanların bir kısmını ortak girişm grubundan bir üye değerlendirmek istedi. Bu kayıp değil. Sınırlı insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Geçen 18-20 ay içinde deneyim sahibi oldular. Bunları ortak girişim grubunun hizmetine sunacağız."