Bakan’dan bayram alışverişi uyarısı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar ile alışveriş sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar için nerelere başvurulması gerektiği hususunda tüketicileri uyardı.



Çağlayan yaptığı açıklamada, tüketicilerin açıkta satılan ürünlere dikkat etmelerini, üzerinde etiketi, ambalajı bulunmayan ürünleri satın almamalarını, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu bulunan ürünlerin tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.



Çağlayan, yapılan alışverişlerde sorunla karşılaşanların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hattı "ALO 175"i arayabileceklerini, "www.sanayi.gov.tr" internet adresine elektronik ortamda şikayette bulunabileceklerini, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren il tüketici sorunları hakem heyetlerine, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde bulunan ilçe tüketici sorunları hakem heyetlerine tüketici mahkemelerine başvurabileceklerini açıkladı.



Çağlayan’ın alışveriş uyarıları



Zafer Çağlayan'ın tüketicilere Bayram alışverişi konusundaki uyarıları şöyle:



"-Alışverişe mutlaka alışveriş listesi ile çıkınız.



-Malın fiyat ve kalitesini değişik yerlerden araştırmadan satın almayınız.



-Alınması gereken mallar ve miktarlar dışında alışveriş yapmayınız.



-Fiyatı uygun olan mallar arasında; garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma klavuzu, satış sonrası hizmetlerin alınacağı liste ve teknik düzenlemesine uygun ürünleri almayı unutmayınız.



-Garanti belgesine satıcının kaşesini vurdurup alışverişe ait fiş veya faturanın tarih ve sayısını işletmeyi unutmayınız.



-Satın alınacak malın çeşidine göre kullanım ve bakım özelliklerini öğreniniz.



-Satıcının ve birlikte alışverişe çıkılan kişiler varsa bunların sözlerini temkinle karşılayınız ve alışveriş planına sadık kalmaya çalışınız.



-Tartı ve ölçü aletlerinin doğru kullanılmasına dikkat ediniz.



-Plan dışı harcama yapmamak için alışverişe yorgun ve aç çıkmayınız.



-Alışveriş listesinden aldığınız ürünleri işaretleyerek alışverişinizi gerçekleştiriniz."



Sorunla karşılaştığında yapılacak işlemler



Çağlayan, alışveriş sonrasında bir sorunla karşılaşıldığında yapılması gereken işlemleri de şöyle sıraladı:



"-İllerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren il tüketici sorunları hakem heyetlerine,



-İlçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ilçe tüketici sorunları hakem heyetlerine,



-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne (www.sanayi.gov.tr)



-Tüketici mahkemelerine (İhtisas Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk veya Ticaret Mahkemeleri)



-Tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyet gösteren dernek veya vakıflara 827,05 YTL tutarını aşmayan alışverişlerde direkt tüketici sorunları hakem heyetlerine, bu tutarı aşan alışverişlerde ise direkt tüketici mahkemelerine başvurunuz.



-İndirimli satış yapılan ürünlerde, ürün etiketi üzerindeki indirim öncesi fiyat ile indirimli fiyata dikkat ediniz, indirimin belirtilen oranda yapılıp yapılmadığını karşılaştırınız.



