Bakan Arslan: Kocaeli'ne 6 milyar 880 milyon lira yatırım yaptık

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Sanayi Odası (KSO) meclis toplantısında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Bu güne kadar bakanlık olarak son 15 yıldır Kocaeli\'ne yaptığımız yatırımların tutarı 6 milyar 880 milyon Türk lirası. Elbette helali hoş olsun. Üreten kazanan Kocaeli için hiç şüphe yok ki bunlar yapılmak durumunda\" dedi.

KSO\'nun 7\'nci dönem meclis toplantısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayici ve işadamları katıldı. Kocaeli\'nin Türk imalat sanayi üretimine katkının çok büyük olduğunu söyleyen Bakan Arslan, şöyle dedi:

\"İstanbul\'dan sonra ikinci sırada geliyorsunuz. Kocaeli\'nin ekonomik faaliyetlerinin yüzde 51 fazlasının sanayiden kaynaklandığını düşünürsek yaptığınız işin çok çok önemli olduğunun farkındayız. Yine kara, deniz ve demir yolu ulaşımın sağladığı ve ulaştırma türleri arası entegrasyon konusunda avantajlı bir konuma sahipsiniz. Kara yolu, deniz yolu, demir yolunun bir fiilin entegrasyonu özellikle ihracat açısına batıya doğru ve ya Orta Asya, Çin\'i de hedef pazar olarak düşünseniz oraya kadar demir yolu ve kara yolu ile yük gönderebilme avantajına sahip bir konumdayız bunu biliyoruz. Bunun içinde çok yatırım yapılıyor. Bu güne kadar bakanlık olarak son 15 yıldır Kocaeli\'ne yaptığımız yatırımların tutarı 6 milyar 880 milyon Türk lirası. Değerli başkanım elbette helali hoş olsun üreten kazanan Kocaeli için hiç şüphe yok ki bunlar yapılmak durumunda.\"

KOCAELİ 4 HAVALİMANINA YAKIN

Kocaeli\'nin 4 havalimanına da yakın bir il olduğunu söyleyen Bakan Arslan konuşmasına şöyle devam etti:

\"Cengiz Topel Hava Limanı önemli ancak hemen yanı başında Sabiha Gökçe Havalimanı yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta Atatürk Havalimanı düşünürseniz yaklaşık 100 kilometre ülkemiz için çok önemli olan İstanbul 3\'üncü Havalimanı\'na da herhalde yaklaşık 110, bilemediniz 120 kilometre olacak ama otoyollarla bağlandığını ve yakın zamanda hızlı trenle bağlandığını düşünürseniz 4 tane havalimanına bu kadar yakın olmakta ayrı bir avantaj bunu da değerlendirmek Kocaelili sanayicilerimize düşüyor. Doğal bir liman olmamız bu doğal liman içerisinde kamu özel bir çok liman yer alıyor olması deniz ulaşımı açısından da çok çok önemli yine bununda farkındayız. Özellikle çağımızın artan endüstriyel üretim ve dünya ticareti denizcilik sektörüne büyük bir ivme kazandırmış ve kazandırmaya da devam ediyor. Bundan bizde bu avantajdan yararlanmak konusunda yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.\"

YABANCI SERMAYEDE 2\'NCİ SIRADA

Kocaeli\'nin İstanbul\'dan sonra yabancı sermaye sayısında ikinci sırada olduğunu ifade eden Bakan Arslan, şöyle devam etti:

\"Yine memnuniyetle ifade etmek gerekir ki İstanbul\'dan sonra yabancı sermayede ve büyük ölçekli işletmelerin çoğunluğu Kocaeli\'de kaldı ki sadece yabancı sermaye değil sanayi firmalarının yüzde 10\'dan fazla olduğunu biliyoruz yine Kocaeli açısından baktığımızda bu kapsamda Kocaeli ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu bliyoruz. Kocaeli\'nin sanayi ve ticaretin en önden gelen merkezlerden biri olmasında elbette ik en önemli pay kombine taşımacılığın en iyi şekilde uygulanması ve bu konuda gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması.Yine bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda ticaret ve konteynır limanları ile lojistik köy çalışmalarının da çok önemli olduğunu bili\" yoruz. Hızlı ve konversonel demir yollarının da yine bunlarla integrasyonunun Kocaeli açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Ulaştırma projelerine biraz daha bu gözle bakıyoruz.\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuşmasının ardından günün anısına Hereke Halısı takdim edildi.



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