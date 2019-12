Bakan'a yumurtalı protestoda 8 öğrenci gözaltında

T24 -

8 öğrenci gözaltında

Bakan Ergün'e yumurta fırlatan 6'sı kız 8 öğrenci gözaltına alındı.



Gözaltına alınan öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.





'Göstergeler beklentilerimizin de ötesinde'



Nihat Ergün, çoğu ekonomik göstergenin 2010 yılında başarılara kaldıkları yerden ve daha büyük bir hızla devam edileceğini gösterdiğini kaydetti.



Türkiye, lider bir ülke olacaksa, sadece dünyadaki gelişmelerden etkilenen değil, dünyadaki gelişmelere yön veren bir ülke olacaksa, bu gibi çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini ifade eden Ergün, ''Bugün kamu ve özel sektör olarak, dünyanın her yerine açılmış, her coğrafyaya adım atmış, her topluma Türk ürünlerini ulaştırmış durumdayız. Bu başarıları kalıcı hale getirmek ve daha ileri noktalara taşımak için, şimdi dünya ülkelerine kültür ve sanat eserlerimizle, fikir, makale ve tezlerimizle de gitmemiz gerekiyor'' dedi.



Bakan Ergün, İstanbul'un, Türkiye'nin bir aynası olduğunu ve İstanbul'un yüzünün aynı anda hem Anadolu'ya hem de dünyaya dönük olduğunu, son derece önemli imkanlara sahip olan bu şehirde, bir süreliğine de olsun yaşayan bir insanın, dünyaya açılmaktan, sınırlarını zorlamaktan, kabuğunu kırmaktan asla geri kalmayacağına inandığını vurguladı.



Ergün şunları belirtti:



''İçinde bulunduğumuz yılın daha ilk aylarından itibaren açıklanan çoğu ekonomik gösterge, 2010 yılında, başarılarımıza kaldığımız yerden ve daha büyük bir hızla devam edeceğimizi gösteriyor. Orta vadeli programımızda 2010 yılı için yüzde 3,5 oranında mütevazı bir büyüme tahminimiz var; ancak IMF, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar, Türkiye'nin bizim tahminimizden daha fazla büyüyeceğini ifade ediyorlar. Aslında Türkiye'de birçok yorumcu bunu ortaya koymakta.

Biz bu yılın zor ama başarılı bir yıl olacağını söylüyorduk, ilk iki ayın sonuçlarına baktığımızda, özellikle bütçe gerçekleşmeleri ve dış ticarette, beklentilerimizin de ötesinde olumlu sonuçlar çıkmaya başladı.''

Bakan Ergün, ''2. Ulusal Çalışma Ekonomisi ve Yönetim Kongresi''nde yaptığı konuşmanın ardından protesto nedeniyle arka taraftaki Su Ürünleri Fakültesi'nden dışarı çıkarıldı. Çıkışta bekleyen, protestocu öğrencilerden bir grup, şemsiyelerle dışarı çıkarılan bakana yumurta fırlattı. Yumurtalar Bakan Ergün'ün makam aracının yanına isabet etti.Kongrenin açılışında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden bir grup öğrenci, burada konferansa ansa katılacak olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ü protesto etti.Fen Fakültesi bahçesinde toplanan ve üzerinde ''Üniversitenin kapısı AKP'ye kapalı...'' yazan pankart taşıyan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubu, konferansa katılmak üzere bina içine girmek istedi.Çevik Kuvvet ekipleri kapı önünde öğrencilerin içeri girmesine izin vermezken, alkış ve ıslıklarla protestolarına devam öğrenciler, slogan atan Fen Fakültesi'nin ana girişine kadar ilerledi.Burada protestolarına devam eden öğrencilere, dışarıdan da bazı öğrencilerin alkış ve düdüklerle destek verdiği gözlendi.