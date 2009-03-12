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Bakan'a keserli protesto

Gaziantep'te bir inşaat işçisi, elindeki keseri sallayıp, 'Açım, işsizim' diye bağırarak Bakan Kürşad Tüzmen'i protesto etti

12 Mart 2009 02:00

Gaziantep'te inşaat işçisi Hüseyin Aymaz, elindeki kerpeten ve keseri sallayıp, ``Açım, işsizim'' diye bağırarak Bakan Tüzmen'i protesto etti

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Gaziantep'te katıldığı parti toplantısında salona giren inşaat işçisi 46 yaşındaki Hüseyin Aymaz, elindeki kerpeten ve keseri sallayıp, ``Açım, işsizim'' diye bağırdı. Korumalar ve partililer tarafından etkisiz hale getirilen Aymaz, gözaltına alındı.

Düztepe Mahallesi'ndeki Esen Düğün Salonu'nda düzenlenen AKP'ye katılım toplantısına Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Ömer Can ve Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahmazoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı. Bakan Tüzmen, salonda partililerle tokalaşırken, inşaat işçisi Hüseyin Aymaz, içeri girip, elindeki kerpeten ve keseri sallayarak ``Açım, işsizim'' diye bağırdı. Hemen müdahale eden bakan korumaları ve partililer, Aymaz'ın elindeki malzemeleri alarak etkisiz hale getirdi.

Bu arada partililer, görüntü ve fotoğraf çeken gazetecileri engellemeye çalıştı. Polisler tarafından Düztepe Polis Merkezi'ne götürülen Hüseyin Aymaz'ın 160 promil alkollü olduğu ve uzun zamandır iş bulamadığı için maddi sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

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