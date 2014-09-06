Bakan'a bıçaklı mektup

Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-Koo'ya bir mektup içerisinde bıçak gönderildi. Polis ve ordu yetkilileri olay hakkında soruşturma başlattı.

Olayla ilgili açıklama yapan, bakanlık sözcüsü, "İncelemelerimizde Kuzey Kore'nin bu olayda parmağı olup olmadığını araştırıyoruz" dedi. Bakan, Kuzey Kore'den gelebilecek her türlü provokatif eyleme sert tepki göstereceklerini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, mektup içinde yollanan bıçağın bir tarafında kırmızı harflerle bakanın adı olan 'Han Min-Koo', diğer tarafında da 'İdam' yazdığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.