T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bakan'a bıçaklı mektup

Güney Kore savunma bakanına içinde idam yazılı bir mektup içerisinde bıçak gönderildi

06 Eylül 2014 10:17

Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-Koo'ya bir mektup içerisinde bıçak gönderildi. Polis ve ordu yetkilileri olay hakkında soruşturma başlattı.

Olayla ilgili açıklama yapan, bakanlık sözcüsü, "İncelemelerimizde Kuzey Kore'nin bu olayda parmağı olup olmadığını araştırıyoruz" dedi. Bakan, Kuzey Kore'den gelebilecek her türlü provokatif eyleme sert tepki göstereceklerini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, mektup içinde yollanan bıçağın bir tarafında kırmızı harflerle bakanın adı olan 'Han Min-Koo', diğer tarafında da 'İdam' yazdığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

bakangüney korekanlı mektupbıçakidamsavunma bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24