Bakana ‘açım’ dedi 69 lira ceza yedi

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'e 'açım' diyen inşaat işçisine Kabahatler Kanunu'na göre 69 lira ceza kesildi.



Gaziantep'te AKP'nin düzenlediği Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı toplantıda, `Açım' diye bağırarak, eylem yapan inşaat işçisi 46 yaşındaki Hüseyin Aymaz, “Derdimi anlatmak istedim, beni yaka paça götürdüler'' dedi. Eylemi sırasında alkollü olduğu anlaşılan Aymaz'a, çevreye rahatsızlık verdiği için Kabahatlar Kanunu'na göre 69 TL ceza verildi.

Esen Düğün Salonu'nda Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in dün akşam partililerle bir araya geldiği toplantı salonuna elinde iş aletleri keser ve kerpetenle gelen Hüseyin Aymaz, `Açım' diye bağırarak, protestoda bulundu. Bakana yaklaşık 20 metre mesafede olan Aymaz, kendisine müdahale eden korumalar ve partililer tarafından etkisiz hale getirilerek dışarı çıkarırken, partililer de, gazetecileri çekim yapmamaları için engellemeye çalıştı. Salona yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Düztepe Polis Merkezi'ne götürülüp, ifadesi alınan Aymaz'ın, 1.6 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Maddi sıkıntı çektiğini söyleyen Aymaz, Kabahatler Kanunu'na göre `Çevreye rahatsızlık vermek' suçundan 69 TL ceza kesilerek, serbest bırakıldı.



‘İş bulamıyorum’



İnşaatlarda 35 lira yevmiye ile çalıştığını, ancak, sektördeki sıkıntının da etkisiyle uzun bir süredir iş bulamadığını kaydeden 1 çocuk babası Aymaz, Bakan'a karşı tepkisini şöyle anlattı:

“Dün akşam eve geldim. Aş yok, ekmek yok. Canım sıkıldı, dışarı çıktım. Derdimi birilerine anlatmak istedim. Daha sonra bakkaldan borca iki bira alarak içtim. Düğün salonuna girip derdimi anlatmak istedim. Fakat dinlemediler. Bir insan şikayetini anlatamayacak mı? Kimseye bir şey demeyecek miyiz? Yanımda götürdüğüm kerpeten ve keser benim iş aletlerim. Her zaman yanımda taşırım. Karnımı doyuracak bir işim yok. Derdimiz işsizlik. Beni salondan çıkardılar, karakola götürdüler. Bir de 69 TL ceza kestiler. Bu cezayı ödeyecek param da yok. Sinirlendim, ceza makbuzunu da yırttım, attım. Bu ceza için isterlerse beni hapse atsınlar.''



Aymaz, eşi 46 yaşındaki Ayşe Aymaz'ın da şizofreni hastası olması nedeniyle bunaldığını, oturdukları evin kirasını da ödeyemediklerini sözlerine ekledi.

