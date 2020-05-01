Bakan Zümrüt Selçuk: Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşmesini aktardı. 1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 liralık sosyal yardım parası ödendiğini, şimdi ise 3. Faz için ödemelerin alındığı ifade eden Bakan Selçuk, “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” dedi.

Başta, “Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek” dediklerini ancak başvuruda bulunan 4.5 milyon insandan neredeyse yarısının bu değerlendirilmeyecek kısımda olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” diye konuştu.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

“Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs’le mücadele kapsamında başlattığı bağış kampanyasına ilişkin de ilk kez konudan Bakan şunları kaydetti:

“Orada toplanan rakam 1 milyar 800 milyonu geçti. Güzel bir kampanya oldu. Biz dünyaya şunu gösterdik. Zor zamanlarda herkes imece kültürüyle destek olabiliyor. ‘Biz bize yeteriz’ diyebiliyor. Özellikle ilk iki haftada yoğun bir teveccüh oldu. Bu bağışlar bakanlığımız altında toplandı. Bu para bankada, henüz kullanmadık. Onları sosyal yardımların hangi fazında kullanacağımız Cumhurbaşkanımızla da istişare ettikten sonra netleşecek. Ama şu anda bankada duruyor”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.