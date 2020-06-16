Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de alınacak önlemlere ilşkin olarak, "Her bir çocuğumuz evlerinden maskelerle gelecek. Biz istiyoruz ki daha sakin bir ortam olsun, çok kalabalık olmasın. Sınavdan önce yeni bir maske vereceğiz. Okula giren her çocuğun el dezenfektanı konusunda tedbir aldık. 45 dakikalık arada çocuklar çıkıp hava alıp geldiğinde yeniden maske vereceğiz. Veliler okul bahçesine alınmayacak. Buna dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Her bir çocuğumuz evlerinden maskelerle gelecek. Biz istiyoruz ki daha sakin bir ortam olsun, çok kalabalık olmasın. Sınavdan önce yeni bir maske vereceğiz. Okula giren her çocuğun el dezenfektanı konusunda tedbir aldık. 45 dakikalık arada çocuklar çıkıp hava alıp geldiğinde yeniden maske vereceğiz. Veliler okul bahçesine alınmayacak. Buna dikkat etmek lazım. Arada velilerin çocuklarla temasları söz konusu olabilir. O arada veliler dikkatli olursa, yığılmaya neden olmadan, mümkünse temas etmeden... Her türlü karışıklık çocuklarımızın aleyhine işleyecek. Gözetmenler cerrahi eldiven takmak zorunda. Soru kitapçıklarını normalde çocuklara veriyoruz ama vermeyeceğiz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler" dedi.

Bakan Selçuk, "Geçen sene 3 bin 873 okulda sınav yapmışız. 5 kat artırdık, bu kez 18 bin okulda yapacağız. Nasıl bir tedbir aldığımız çok net görülüyor. Herkes kendi okulunda sınava girecek" diye konuştu.

Sınav esnasında maske takılacak mı sorusuna ise Bakan Selçuk, "Sınav başladığında maske çıkarılabilir, isteyen çocuğumuz çıkarabilir" dedi.

Koronavirüs'e yakalanan öğrenciler de sınava girebilecek

LGS sınavının bu hafta kesin yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan çocuklarla ilgili şunu söyledi: "Komisyona başvurularak, ayrı tedbirlerin alındığı ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuk hastanede ise ve sınava girmek isterse sınav hastanede yapılır. Görevli sayısını da artırdık. 353 bin kişi görev yapacak. Rehber öğretmenler hiçbir zaman görevlendirilmedi ama bu yıl 18 bin civarından rehber öğretmeni görevli olacak" diye konuştu.

Atamalar

Yeni öğretmen atamaları hakkında da konuşan Bakan Selçuk, "Bu yıl içerisinde ikinci bir 20 bin öğretmen ataması var. Öğretmenlerin sözlü sınavları 22 Haziran'da açıklanacak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri ile 6-25 Temmuz tarihlerini belirlemiş durumdayız. 1 Eylül'de de atamalar yapılacak" dedi.

"Yaz döneminde ders saatleri azalacak"

Bakan Selçuk, "Yaz döneminde ders saatleri azalacak, İngilizce eğitimi yapılacak. Çocuklar İngilizcelerini geliştirmek isterlerse EBA TV'deki dersleri izleyebilirler. Her şeyi çocuklarımızın velilerimizin önüne serelim. MEB olarak, T.C. olarak herkese sunalım. Bir de EBA'ya yazın okuma-yazma ile ilgili dersler koyduk. Okuma yazma ile ilgili tedbirleri gözden geçirdik ve içerik hazırladık. Okuyorum yazıyorum kuşağı da 28 Ağustos'a kadar devam edecek" diye konuştu. Selçuk şu açıklamalarda bulundu:

31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz.

(İkili öğretim konusu...) Senaryo A, B, C... Bunların hepsini hazırladık. Liselerimizin yüzde 1'inde ikili öğretim var. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 12-13. Çok büyük bir kesimde ikili öğretim yok. Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir. Sabahçılar-öğlenciler olur... Sınıfın yarısı sabah gelebilir, sınıfın yarısı öğle gelebilir. Ama bu böyle olacak anlamına gelmiyor.

(Okullarda maske takılacak mı?) Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek.

(EBA eğitimi) EBA üzerinden uzaktan eğitim yaz tatili süresince de sürecek. 2000'in üzerinde saat yayın yaptık. 93 branşta 674 öğretmen görev yaptı. Ders dışı etkinlikler de yapıldı. 7 milyondan fazla öğrenci EBA'da bulundu. 1 milyon 30 bin öğretmen EBA üzerinden faaliyette bulundu.

(Meslek liseleri) En çok önemsediğimiz 2-3 konudan bir tanesidir. Geldiğimiz günden beri sürekli 'mesleki eğitim' diyoruz. 53 sektörün her biriyle ayrı ayrı çalışmalar yaptık. Bize '11-12 madde var. Bunlar hayata geçerse o zaman büyük sıçrama olacak' dendi. Bunların tamamına yakınını hayata geçirdik. Mesleki eğitim konusunda büyük bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu sürecin meyvelerini toplamaya başladık. LGS'de geçen yıl yüzde 1'lik dilimden bizim okullarımız öğrenci aldı. Bunun meyvelerini daha da toplayacağız dedik. Bu yaptırımlar Korona döneminde işimize yaradı. İnanılmaz mutlu olduk. Bu çalışmalar için çok yorulduk ama birden bire de bu yatırımların işe yaradı. Meslek liselerinde ihracat konuşuyoruz artık.

(Sorular zor mu olacak?) Biz kontenjanı bu yıl yüzde 50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu.