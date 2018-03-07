Bakan Zeybekci'den gıda enflasyonu açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan çok önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Capital ve Ekonomist Dergileri'nin öncülüğünde düzenlenen Ceo Club toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi"ne katıldı.

Bakan Zeybekçi, 2018'de reel ve özel sektörden yaklaşık olarak 100 milyar dolar yatırım beklediklerini belirterek "Büyüme, ihracatla ve istihdamla ilgili böyle bir varsayım içindeyiz. Ekonomi yönetimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm bu alanlarda bilerek, isteyerek, planlı bir şekilde çalışmalarımız var. Ama enflasyonla ilgili mücadelemizi de bırakmadık. İyi çalıştık, iyi hazırlandı yine. İnşallah Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan çok önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu. (DHA)