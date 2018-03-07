T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bakan Zeybekci'den gıda enflasyonu açıklaması

"Gıda enflasyonunu orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracağız"

07 Mart 2018 23:31

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan çok önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Capital ve Ekonomist Dergileri'nin öncülüğünde düzenlenen Ceo Club toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi"ne katıldı.

Bakan Zeybekçi, 2018'de reel ve özel sektörden yaklaşık olarak 100 milyar dolar yatırım beklediklerini belirterek "Büyüme, ihracatla ve istihdamla ilgili böyle bir varsayım içindeyiz. Ekonomi yönetimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm bu alanlarda bilerek, isteyerek, planlı bir şekilde çalışmalarımız var. Ama enflasyonla ilgili mücadelemizi de bırakmadık. İyi çalıştık, iyi hazırlandı yine. İnşallah Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan çok önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu. (DHA)

 

ETİKETLER

Ekonomi BakanıNihat Zeybekcigıdaenflasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24