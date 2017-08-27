Bakan Zeybekci, yapımı tamamlanan karayolunu inceledi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'nin Çameli İlçesi\'nde yapımı tamamlanan, Fethiye ile ulaşımı 1 saate indiren karayolunda incelemelerde bulundu.

Ak Parti ilçe kongresine katılmak için Çameli\'ne gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'ye, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan eşlik etti. Zeybekci, yapımı tamamlanarak hizmete açılan Çameli Yolu\'nda da incelemelerde bulundu.

Denizli-Çameli arasını 50 dakikaya, Çameli- Fethiye arasını ise 1 saate indiren yol hakkında yetkililerden bilgi alan Zeybekci, civar köylerden gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Zeybekci, protokol üyeleriyle birlikte yolda hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından ilçe kongresine geçen Zeybekci, Çamelilerle bir araya geldi.

Çameli AK Parti İlçe Başkanı Tanju Gököz, tek listeyle gidilen seçimlerde tekrar ilçe başkanı oldu. Gököz’ün yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı; Hüseyin Bakırtaş, Mehmet Kaya, Şaban Özcan, Hayri Yılmaz, Burhan Sönmez, Uğur Sökmen, Halim Ayten, Ali Sağ, Sunay Çeler, Berk Akkan, Ergün Ongun, Akide Genç, Ramazan Putgül, Vildan Ongun.

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