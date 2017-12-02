Bakan Zeybekci: Türkiye'nin karnını, başını ağrıtacak hiçbir şey yok (2)

\'KURLARLA İLGİLİ ENDİŞE EDECEK HİÇBİR ŞEY YOK\'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Çal İlçe Kongresi\'ndeki konuşmasında kurlara da değindi. Kurla ilgili endişe edecek bir durumun olmadığını ifade eden Zeybekci, \"Kardeşlerim, dünya kazan biz kepçe koşturuyoruz. Hiç merak etmeyin, şimdi her şeyi söylüyorlar. Kur, kurlarla oyun oynamaya çalışıyorlar, geçecek bu. Bugüne kadar 3.5 yıl oldu, fiili bakanlık yılım. Kurla ilgili hep bunu söyledik, spekülasyondur. Türkiye\'nin kısa vadeli hem özel sektör hem devletin borçlarına baktığımız zaman, bir yıl boyunca tüm borçlarını hiçbir şey olmazsa ödeyecek kadar rezervi vardır. Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum; endişe edecek hiçbir şey yok. Ama birileri spekülasyon amacıyla, tabii ki hem dışarıdan hem içeriden oynanan oyunların etkisiyle maalesef oyun oynamaya çalışıyorlar\" dedi.

ÇAL\'DA YENİ BAŞKAN YILMAZ OLDU

Kongrede eski başkan Ahmet Kocagöz aday olmazken, yerine aday olan Yüksel Yılmaz AK Parti Çal İlçe Başkanı seçildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)