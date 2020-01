Bakan Zeybekci: Türkiye dünya birincisi olacak

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'nin Bozkurt ilçesindeki AK Parti İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada, ihracat ve istihdamda büyümeler görüleceğini enflasyon ve faizlerle ilgili de güzel gelişmeler olacağını söyledi. Bakan Zeybekci, 11 Aralık\'ta Türkiye\'nin büyüme rakamlarının açıklanacağını belirterek, \"Gözünüz kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye dünya birincisi olacak\" dedi.

Bozkurt ilçesindeki imam hatip ortaokulu salonunda düzenlenen AK Parti Bozkurt İlçe Kongresi\'ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye\'nin önümüzdeki süreçte büyüyeceğini, enflasyon ve faizlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşanağını söyledi. Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin büyüme rakamlarının tahmin bile edilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Yıl başında Dünya Bankası, IMF, OISD, FED, Türkiye\'nin büyümesine birisi yüzde 2.5, diğeri 2.8 dedi. Sonra haziranın ortasında \'Türkiye daha fazla büyüyecek mahcup olmayalım\' dediler ve rakamları yükselttiler. Eylülün sonuna doğru baktılar gördüler ki Türkiye gidiyor, biraz daha yükselttiler. Ekim sonunda baktılar yine tutturamıyorlar, yine yükselttiler. Türkiye\'yi yakalayamayacaklar. Türkiye\'nin büyüme rakamlarını tahmin bile edemeyecekler. 11 Aralık günü gözünüz kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye\'nin büyüme rakamları açıklanacak. Dünya birincisi olacak, buradan söylüyorum sizin huzurunuzda. Bunu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve sizin evlatlarınız yapıyor. Türkiye ile ilgili felaket tellallığı yapanların hepsinin mahcubiyetleri bir bir ortaya çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. 2018, 2017\'den çok daha güzel olacak. İhracatta, büyümede, istihdamda her alanda güzel şeyler olacak. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi enflasyon ve faiz ile ilgili de güzel gelişmeler olacak. Endişeye gerek yok. Durmak yok yola devam.\"

\"EKONOMİK OYUNLAR OYNANIYOR\"

Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin dış politikada birçok zorlukla mücadele ettiğini ve düşmanları olduğunu dile getirdi. Zeybekci şunları kaydetti:

\"Eskiden mert düşman vardı, şimdi namert düşman var. Çanakkale\'deki gibi göğüs göğüse çarpışmak yok artık. Her türlü oyunla karşınıza çıkıp her türlü siyasi politik oyunları oynuyorlar. Ekonomik oyunlar oynanıyor. Ama Elhamdülillah, ne şekilde gelirse gelsinler, nasıl gelirlerse gelsinler, hepsiyle baş ettik. Gezi olaylarıyla, 17-25\'le geldiler, 15 Temmuz\'uyla geldiler. Ekonomik saldırılarıyla geldiler. Her birini geldiklerinde pişman ettik. Bunlara rağmen Türkiye Avrupa\'nın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi oldu. Saldırılarına devam ettiler, onlar saldırdıkça, onlar oyunlar kurdukça, millet onların tuzaklarını bozuyor. Bizim en çok ihtiyacımız birlik ve beraberlik.\"

\"SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İMZALIYORUZ\"

Bakan Nihat Zeybekci, İsviçre\'de serbest ticaret anlaşması imzaladıklarını belirterek, \"İsviçre\'de Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein devletleriyle, kuruluşlarıyla en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını imzaladık. Bugün akşam İran\'ın başkenti Tahran\'a gideceğim. Tahran\'da Türkiye, İran, Katar ortak ticaret ve ulaştırma anlaşması ve Katar ile yakın gelecekte en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşması imzalayacağız. Türkiye her yerde, Allah\'ın izniyle başı dik, alnı açık, istediği her şeyi alıyor\" dedi.

\"AKAN KANLAR DİNECEK\"

2018 yılının 2017 yılına göre ekonomik anlamda daha iyi geçeceğini savunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, son olarak şunları söyledi:

\"Kim ki bu ülkeye ve bu dualı millete ihanet etti, iflah olmuyor. Dostlarımıza söylüyoruz, bizimle uğraşmayın. Biz Allah rızası için insanlara hizmet eden bir milletin evlatlarıyız. Bu dualı milletle takışanlar 6 ay, 1 sene hükümet kuramıyorlar. Olmuyor, ayağınızı denk alın, diyoruz. Dostumuz, müttefikimiz dediklerimize bakıyoruz, altımıza çukur kazarken yakalıyoruz onları. Kardeş kanı akıyor, Müslüman kanı akıyor. Birileri, \'Ölen de öldüren de Müslüman ise sorun yok, devam\' diyor. Bugünler geçecek Allah\'ın izniyle. Bu zulüm bitecek bu gözyaşları dinecek. Akan kanlar dinecek.\"

Tek listeyle gidilen Bozkurt İlçe Kongresi\'nde mevcut başkan Ahmet Bayer yeniden başkanlığa seçildi.



FOTOĞRAFLI