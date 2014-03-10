Bakan Zeybekci: Parti tabanında 3 dönem kuralı değişsin isteği var

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AKP'nin 3 dönem kuralına ilişkin, Partimizin tabanında 3 dönem kuralının değiştirilmesi gerektiği veya bazı özellikler sebebiyle esnetilmesi gerektiği gibi istekler var. Bu talebi değerlendirecek olan partimizin kurullarıdır

Uşak programının ardından Kütahya'da Vali Şerif Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Zeybekci, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Zeybekci, AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olduğunu hatırlatarak, partilerindeki 3 dönem kuralının değiştirilmesi yönünde tabandan yoğun bir istek geldiğini belirtti.

Zeybekci şöyle konuştu:

"Konmuş olan bir kural var. Tabanda 3 dönem kuralının değiştirilmesi yönünde yoğun bir isteğin olduğu doğrudur. 3 dönem kuralının değiştirilmesi gerektiği veya bazı özellikler sebebiyle esnetilmesi gerektiği gibi istekler var. Bu talebi değerlendirecek olan partimizin kurullarıdır.

Partimizin tek yetkili organı MKYK'dır. Ben aynı zamanda MKYK üyesiyim. Bu konu MKYK'ya gelir ve burada değerlendirilir. Orada bu kuralın konuş gerekçeleri görüşülür. Ben tabandan gelen isteğin de dikkate alınabileceğine inanıyorum."