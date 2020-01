Bakan Zeybekci: Kabine revizyonu görüşülmedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Rus Bakan'ın yaptığı açıklamada da 'Sırtımızdan bıçaklandık' herhalde yanlış bir tercümedir. Bu bıçaklanma meselesine gelirsek, o sözü kimin söyleme hakkı olduğu tartışılır ama sözlerinin sonunda da gördüm ki 'Bu iki tarafa da zarar veren bir şeydir, onun için halledilmesi gerekir' gibi bir şeyler de söylüyor. Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. Ya pozitif konuşalım ya susalım." dedi.



Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında bakanlıkta gerçekleştirilen Çin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile hafta başında Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin soru üzerine Zeybekci, "mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır" ifadesini daha önce de kullandığını anımsatarak, Rusya'ya gitmelerinin veya söz konusu ülke yetkililerinin Türkiye'ye gelmelerinin değil, çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu söyledi.



Toplantıda iki ülkenin tarım bakanının da bulunmadığını ve buna ihtiyaç olmadığını vurgulayan Zeybekci, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik "Ziyaretten önceki noktadan çok daha iyi noktadayız." değerledirmesinde bulundu.



Gelecek hafta Rusya'dan bakan yardımcısı başkanlığında bir heyetin tarım, ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarından üst düzey temsilcilerle birlikte Türkiye'ye geleceğini bildiren Zeybekci, heyetin çalışmalarının ardından kendisinin KEK Başkanı ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini kaydetti. Daha sonraki süreçte ise başbakan yardımcısı düzeyinde gelecek ay bir görüşme yapılacağını anlatan Zeybekci, Rusya ile tüm görüşmelerin ardından şu andakinden çok daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.



Türkiye'nin hiçbir Rus ürününe engelleme ve yasak kararı almadığını vurgulayan Zeybekci, Rusya'dan ithal edilen yaklaşık 2 milyar dolarlık tarım ürününün bulunduğunu anımsattı. Zeybekci, ithalatı yapanların, Rusya'ya domates, yaş üzüm satamayan kişiler olduğunu, bu nedenle siyaseten üzerilerinde yoğun bir baskı oluştuğunu dile getirdi. Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bu durum sürdürülebilir değil. Yasak koyduğunuz zaman bunun karşısında 'Ben sana yasak koyayım ama sen bana hiçbir şey yapma' demek tabiatın kuralına aykırı. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Rusya'nın bize koyduğu yasaklar, iki ülke liderinin siyasi anlamda çok pozitif diyalog yakalamasına da uygun değil. Gelmiş olduğumuz noktayı ben olumlu olarak görüyorum. Yakın bir sürede de çözümle ilgili adımlar atabileceğimize inanıyorum. Rus Bakan'ın yaptığı açıklamada da 'Sırtımızdan bıçaklandık' herhalde yanlış bir tercümedir. Bu bıçaklanma meselesine gelirsek, o sözü kimin söyleme hakkı olduğu tartışılır ama sözlerinin sonunda da gördüm ki 'Bu iki tarafa da zarar veren bir şeydir, onun için halledilmesi gerekir' gibi bir şeyler de söylüyor. Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. Ya pozitif konuşalım ya susalım."





"Türk şirketleri domates serası kurmaya başladı"





Zeybekci, Rusya'ya ziyaretleri sırasında domates dahil Rusya'nın ambargo uyguladığı tarım ürünleri, tır şoförlerinin giriş izin belgeleri, uçuş mürettebatının vizeleri, yatırımcıların vize sıkıntıları, oradaki şirketlerin bazı iştigal alanlarına getirilen yasakların ele alındığını, Türkiye'nin ilave gümrük vergisi ve antidamping ile gözetim uygulamalarının da gündeme getirildiğini anlattı.



Bakan Zeybekci, "Biz de 'bunlar da görüşülebilir' dedik. Türkiye'ye et ürünleri satmak istediklerini söylediler. Biz de 'peki' dedik. Çünkü biz Türkiye olarak et ithal eden bir ülkeyiz. 'Niye bunu Rusya'dan da almayalım, sağlık ve manevi anlamdaki (helal kesim) kriterleri tutmak kaydıyla' dedik. Zaten Rusya, Müslüman nüfusun çok olduğu, bu anlamda da hassasiyetleri olan bir ülke. Bunlar da olduktan sonra hiçbir mahsuru da yoktur. Çok değil, Rusya zaten aynı zamanda et ithalatçısı bir ülke. Bildiğimiz kadarıyla bize ihracat yapabilme teknik anlamda kabiliyetine sahip bir veya iki firma var. Onların da kapasitesi son derece düşük." ifadelerini kullandı.



Domatese yönelik ambargonun henüz kalkmadığına işaret eden Zeybekci, "Son görüşme gününe kadar hiçbir şeye 'kalktı veya şöyle oldu, böyle oldu' diyemeyiz." diye konuştu.



Zeybekci, başka bir soruyu yanıtlarken de "Şu anda Türk şirketleri Rusya'da sera kurmaya başlıyorlar. Öyle bir gelişme var. Bizim şirketlerimiz çok daha esnek, aktif. Çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Rusya'da üretilen bir ürünse, oradaki üretimi rahatsız edecek bir talep içerisinde değiliz zaten." dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kabine revizyonu iddialarına ilişkin, "Bakanlar Kurulunda veya hükümetimizin hiçbir kademesinde, üst seviyesinde böyle bir şey görüşülmedi, ima dahi edilmedi." dedi.



Bir basın mensubunun sorusu üzerine Zeybekci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi görüşmelerinde 2014'ten bu yana önemli mesafe katedildiğini belirterek, "4 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosunda ve hazirana kadar da Avrupa Konseyinde bu işi sonlandırmakla ilgili yetkilendirme aşamalarını tamamlamış olacağız." diye konuştu.



Görüşmelerde teknik aşamaları tamamladıklarını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin sanayi ürünlerini içeren Gümrük Birliğinin 2017 sonu veya 2018 gibi tarım, gıda, hizmetler, kamu alımları ve elektronik ticareti de kapsayacağını anımsattı.



Zeybekci, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin bir soruya karşılık da "AB'de 'evet-hayır'lı bir kampanya yapıldı, 'evet' denildi. Türkiye ile resmi görüşmelere ilişkin bölüm kabul edildi. Bunun dışına çıkmak aynı sürece tabidir. Öyle bir şeyi ben olasılıklar içinde görmüyorum" yanıtını verdi.



Türkiye'nin tam üyelikten vazgeçmeden yoluna devam edeceğinin altını çizen Zeybekci, "Diğer taraftan da 21 yıldan beri sürdürülen AB ve Gümrük Birliği ilişkisi, son 5-10 yılın en önemli gelişmesi olacaktır." ifadesini kullandı.



Zeybekci, enflasyonu da yükselten gıda fiyatlarına yönelik Gıda Komitesinin kuru fasulye ve kırmızı bibere önlem alma kararına ilişkin soruları da yanıtladı.



Komitenin gıda ürünlerine yönelik "yeşil, sarı, kırmızı hat" belirlediğini ve sarı hatta giren ürünlere yönelik önlem aldığını anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Kırmızıyla ilgili zaten müdahalelerimiz oluyor. Orta ve uzun vadedeki müdahalelerimiz, tarım ürünlerinde spekülatif hareketlere meydan vermeyecek çalışmalara yönelik. Spekülatif amaçlı bazı oyuncuların devreye girmesiyle Türkiye'de fiyatların hareket ettirilmesinin önüne geçeceğiz. Enflasyon rakamlarıyla ilgili veri veren ülkeler arasında Türkiye, enflasyon sepeti içinde gıdanın fiyat oynaklığı konusunda dünyada bir numara. Bu fiyatlardaki oynaklığı, hastalığı gidermemiz lazım... Üretici örgütlerini de devreye sokarak, en son tüketim noktasındaki dağıtım ağını oluşturan şirketleri ve iletim ağlarını güvenceye almalarını sağlayacak alanları teşvik edeceğiz. Bunların depolanması ve tasnifiyle ilgili yatırımların zinciri bozmadan taşıyabilecek şekilde işlenmesi ve paketlenmesiyle ilgili alanların teşvikine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor."



Zeybekci, et, nohut ve kuru bakliyatla ilgili önlemler aldıklarını da anımsatarak, "Sivri bibere ne yapacağız, bakacağız." ifadesini kullandı.



Rusya'dan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ancak son dönemde bu kapsamdan çıkarılan tarım ürünleri konusunda ise Zeybekci, olası fiyat artışlarının önlenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla tedbirlerin hayata geçirilebileceğini belirtti.



Halk oylamasının tamamlanmasıyla gündeme gelen kabine revizyonu iddialarıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Zeybekci, "İhtiyaç var mı, yok mu, Başbakanımız ve bunun onay makamında olan Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Yakın tarihimize baktığımızda da ihtiyaç duyulduğunda yapılabilen şeyler. Bu olduğunda normalse, olmadığında da normal olmalı. Getiren irade, götürmeyle ilgili irade kullandığında normaldir. Böyle bir şeyi ben de sizlerden duymuş oluyorum. Bakanlar Kurulunda veya hükümetimizin hiçbir kademesinde, üst seviyesinde böyle bir şey görüşülmedi, ima dahi edilmedi." diye konuştu.