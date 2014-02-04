Bakan Zeybekci: Ekonomide belirlediğimiz hedefleri tutturacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonla rakamları ve ekonomi ile ilgili beklentilerinin aynı olduğunu belirterek, "Hedefleri tutturacağız" dedi.

Nihat Zeybekci, 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırması ödül törenine katıldı. Zeybekci, tören çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zeybekci, açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili olarak, "Ocak ayı ile ilgili beklentileri biraz yukarı çeken bir sonuç alındı. Önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında bunun aşağı doğru yönleneceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Enflasyon rakamlarının bileşenlerine bakacak olursak, genelde çekirdek enflasyona etki edecek şeyler değil. Sadece ve sadece Ocak ayı ile ilgili beklentileri biraz yukarı çeken bir sonuç alındı. Önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında bunun aşağı doğru yönleneceğine ve 2014 yılının hedeflerine doğru 5 buçuk 6'lar seviyesine doğru ineceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonla ilgili ve ekonomi ile ilgili beklentilerimiz hala aynıdır. Hedefleri tutturacağız" dedi.