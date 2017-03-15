Bakan Zeybekci: Babaanneye torununa baktığı için para vermek pek doğruma gelmiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak." dedi.

Büyükannelere yönelik olarak başlatılan maaş uygulamasını eleştiren Zeybekci, “Nihat Zeybekci olarak görüşüm; bir babaanneye torununa baktığı için para vermek pek doğruma gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim değerlerimiz var, Türkiye olarak bizim aile, o sevgi, o içtenlikle ilgili biraz hafif şey yaptığım bir konu o. Ama ekonomik anlamda her halde artı bir desteği, katkısı olacağı da kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının e-ticaret platformuna toplu üyeliklerine yönelik verdiği destekle ilgili ayrıntıların kamuoyu ile paylaşıldığı "e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" başlıklı basın toplantısına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 Aralık ayı işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede istihdamın önemine değindi.

Son 6 yıl içinde iş gücüne katılım oranının yüzde 44'lerden yüzde 52'lere geldiğini dile getiren Zeybekci, çalışmayan vatandaşların, özellikle ev hanımlarının, kırsal ve tarımsal kesimden yoğun bir şekilde iş gücüne katılımda bulunduğunu söyledi.

Zeybekci, bunu mazeret göstermediklerini kaydederek, yüzde 5,5 büyüme oranının altına indiklerinde işsizlikle ilgili rakamların negatif anlamda artmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Onun için ne yapıp edip Türkiye'yi pozitif anlamda bir büyüme aralığına ulaştırmak gerektiğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak şu anda topyekun seferberliğimiz Türkiye'de istihdamın, büyümenin artırılması, üretimin ve sanayi, reel sektör anlamında yatırımların artırılmasıyla ilgili de çok yoğun bir çalışmamız var. Onun için Türkiye'de ihracat seferberliğinin önemini artırıyoruz. Yüzde 15 ihracat artışı demek Türkiye'de üretimin bu kadar çok artması, istihdamın artması demek.

İşsizlik bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi. Ama bunu yaparken de şuna özellikle dikkat edeceğiz; bunu özel sektör eliyle çözeceğiz. Özel sektör, üretim ve hizmetler sektörü eliyle çözeceğiz. En kolay dokunabileceğimiz alan ihracat yani en hızlı bir şekilde hareketlendirebileceğimiz alan. Oradan başladık, diğer alanlarda devam edeceğiz. Kamuyu bu istihdamda olabildiğince düşük payda tutarak yani kamunun istihdama destek vermesi enstrümanını mümkün olursa hiç kullanmadan reel sektör eliyle yapmak istiyoruz."

"Eximbank'ın aldığı kredi başarı"

Zeybekci, Türk Eximbank'ın, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ'nin koordinatörlüğünde, 22 bankanın katılımı ile sağladığı 1 yıl vadeli 400 milyon avro tutarındaki sendikasyon kredisine ilişkin şunları söyledi:

"Talep çok daha fazlaydı, artıdaydı. Bu, son derece başarılı bir operasyon. Yani Türkiye ile ilgili söylenenlerin, algı operasyonunun tam tersine olması açısında son derece önemli. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Eximbank'ın kaynaklarını birçok alanda, dünyadaki finans kuruluşlarıyla ortaklıklar halinde, diğer ülkelerin Eximbankları ile iş birliği ile artırmak için gayretlerimiz devam ediyor."

"Babaanneye maaş doğruma gelmiyor"

Zeybekci, "Babaanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananların açıklandığının hatırlatılması ve ekonomiye katkı yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Eminim ekonomiye bir katkısı olacak da, benim şahsi görüşüm, Nihat Zeybekci olarak görüşüm; bir babaanneye torununa baktığı için para vermek pek doğruma gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim değerlerimiz var, Türkiye olarak bizim aile, o sevgi, o içtenlikle ilgili biraz hafif şey yaptığım bir konu o. Ama ekonomik anlamda her halde artı bir desteği, katkısı olacağı da kaçınılmazdır. Annelerin çalışmakla ilgili fırsat bulmaları anlamında da pozitif görüyorum."

"Ekonomik yaptırım olmayacak"

Zeybekci, Hollanda'ya ekonomik yaptırımların olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, ülkeler arasında ekonomik, diplomatik anlamdaki iyi ilişkilerin kurulmasının yüzyıllar sürdüğünü aktardı.

Şu anda iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinin 400 yıl geriye dayandığını dile getiren Zeybekci, bugüne kadar iki ülkenin hemen hemen sıfır sorunla geldiğini vurguladı.

Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Türk vatandaşlarına yönelik uygulamalarından bahseden Zeybekci, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının, özellikle bir bayan bakanının tabi olduğu o uygulamaları kabul etmek mümkün değil. Bunun hesabı mutlaka sorulacak. Ama bunun hesabı hukuki platformlarda sorulacak, diplomatik platformlarda sorulacak. Bakanımıza silah doğrultarak yani ekibine silah doğrultarak oradaki yapılan uygulama... Dokunulmazlığı var hiçbir şekilde dokunmazsınız, ne aracına dokunabilirsiniz ne de kendisine hiçbir şekilde 'şöyle yap' diyemezsiniz. Tüm dünyadaki diplomatik terbiyeye aykırı olan bu uygulamaları kendi mecrasında Türkiye olarak mutlaka karşılık verilecektir. Hukuki bütün haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Oradaki vatandaşlarımızın tabi oldukları uygulamalarla ilgili hukuki anlamdaki bütün süreçler sonuna kadar götürülecektir.

Ama bunu ekonomik anlamda diğer platformlara taşımak demek inanın bu algı operasyonlarını yani 23 Temmuz günü darbeden bir hafta sonra Türkiye'de darbenin başarısız olmasının, demokrasinin sonu olarak gören Almanya'da yayın yapan bir dergiyi alıp da bunun tüm Almanya'ya, Alman halkına ve devletine mal etmek yanlış olur. Ve bu algı operasyonunu yürüten terör örgütlerinin de bizden istedikleri de bu. Bizden bekledikleri de bu. Ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimizde bunun bir şeklide etkilenmesi ve sonuçlarının olması. Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak."

"TCMB'nin aldığı kararları destekliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin ekonomik yaptırım olabileceğine dair sözlerinin bulunduğu şeklindeki bir yorum üzerine Zeybekci, "Ben Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum." dedi.

Zeybekci, yarın TCMB'nin faiz kararını açıklayacağının hatırlatılması üzerine, "Merkez Bankamızın bu süreçteki kararlarını destekliyoruz. Para piyasalarıyla ilgili eli son derece güçlü ve enstrümanları da son derece çeşitlidir. Vereceği kararlar ve atacağı adımlar konusunda bağımsızdır ve destekliyorum ben. Merkez Bankamızın arkasındayız." diye konuştu.