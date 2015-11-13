Bakan Zeybekci: Virüsten kurtulana kadar Silvan'daki operasyonlar devam edecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1 Ocak 2016 itibariyle net 1300 lira olacağı açıklanan asgari icret tartışmalarına ilişkin olarak, "Asgari ücretin 1300 lira olması reel sektöre yük getirecektir. Bizim amacımız işveren üzerine gelecek bu yükü hafifletmek" dedi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

Net bir şekilde birkaç gün içerisinde şu yoğunluklar geçtikten sonra yemin törenleri yapılsın, acelesi yok zaten en kısa sürede asgari ücretle alakalalı görüşme gerçekleştirilecek. Hükümet olarak prensipli çalışıyoruz. 1 Ocak'ta yapılacak zaten acelemz yok. Tedirgin olmaya gerek yok. Yük getirecek tabii ki. Orada bizim yapmaya çalıştığımız bu yükü azaltmak.

Silvan'daki olaylar

Üzülerek takip ediyoruz, yani orada olaylarda güvenlik güçlerinin tuzaklanmış 15-20 tane hendekleri patlayıcıları roketatarları polis arabalarına saldırmayı üzülerek takip ediyoruz. Şundan emin olun ki doktor operasyonu yarıda bırakmazsa bu milletin vücuduna virüsten kurtulana kadar bu operasyonlar sonuna kadar devam edecektir. Terör bitene kadar. Bu operasyonu yaparken de vücuda zarar vermemek lazım. Bu hastalığı temizlerken olabildiğince vücuda zarar vermeden yapmak lazım. Polisimiz askerimiz son derece hassas davranmakta bu konuda. Dilerim bir an önce biter. Çünkü istenen ne kardeş kavgası, istenen ülkenin birlik ve beraberliği bozulsun. Böyle isteyenlere karşı millet topyekün istediğini yapacaktır.