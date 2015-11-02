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Bakan Zeybekci, AKP zaferini zeybek oynayarak kutladı

Sonuçları partililerle kutlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geleneksel zeybek oyununu oynadı

02 Kasım 2015 09:30

1 Kasım seçiminde Denizli'de AKP yüzde 45, CHP yüzde 33 ve MHP yüzde 14 oy aldı. AKP bu sonuçlara göre Denizli'de 4 milletvekili çıkardı. Sonuçları partililerle kutlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geleneksel zeybek oyununu oynadı.

Denizli'de AKP'den Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, CHP'den Kazım Arslan ve Melike Basmacı ile MHP'den Emin Haluk Ayhan milletvekilli seçildi.

Sonuçlarının açıklanmasının ardından AKP İl Başkanlığı'nda büyük sevinç yaşanırken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve partililer Delikliçınar Meydanı'nda zeybek oynadı.

 

"Bu zafer milletin zaferidir"

 

Zeybekçi yaptığı konuşmada, "Allah'a hamdolsun. Bu bir Denizli zaferidir. Allah'a şükrediyoruz. Muhteşem Denizlimiz'e, kocaman bir teşekkür ediyoruz. Çok çalıştık. Çok koşturduk. Denizli'nin gururu AK Partili kardeşlerimdir, hanım kardeşlerim, gençlerimizdir. Bu zafer hepimizindir. Ne demişti Cumhurbaşkanımız, dik duracağız ama diklenmeyeceğiz. Bu zafer milletin zaferidir. 1946'da başlayan demokrasi zaferi, 1950'de bu milet, 'Yeter söz milletindir' dedi. O günden bugüne Allah'ın izniyle yeter söz de karar da milletindir. 1 milyon Denizli'yi, 80 milyon Türkiye'yi kucaklayacağız Allah'ın izniyle" dedi.

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