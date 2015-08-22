Bakan Zeybeci, ekonomik kriz yorumlarına beddua etti: Krizlerde kalasın! Kefen parası bulamayasın

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomik “kriz gelecek” diyen televizyon yorumcularına beddua etti. Zeybekci, "Bana televizyon ekranlarında konuşan kriz tellalları bir tane gerekçe söylesinler. İlla ’kriz çıkacak’ diyor. Krizlerde kalasın e mi? Kendi kendinin krizinde kalasın da kefen parasını bulamayasın" dedi.

Zeybekci çatışmasızlık sürecinin sona ermesine ilişkin, "Acaba ’birlik ve beraberlik gerçekleşir mi, içlerinden kopan olur mu’ dedik. Bunu acizlik zannettiler. Şimdi acizlik neymiş görüyorlar. Yeri göğü başlarına yıkacağız" ifadelerini kullandı.

HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da isim vermeden eleştiren Zeybekci, "Hain ahtapotun en vahşi kolu olan PKK’nın ucunu güvercin gibi boyayarak milletin kanmasına müsade etmeyin. Terör örgütü, desteleyenler ve kendi menfaatleri için boyayıp millete pazarlayanlara yanıtı millet 1 Kasım’da verecektir"

'O bayrak benim bayrağım'



Utku Bolulu’nun DHA’da yer alan haberine göre, AKP 51’inci İl Danışma Meclisi toplantısı Swiss Otel’de yapıldı. Toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti İzmir milletvekilleri, İl ve İlçe teşkilatları katıldı. İstiklal Marşı’yla açılan toplatıda Kuran okundu. Toplantıya Şırnak’ta şehit düşen İzmir’de toprağa verilen Abdülkadir Pekdaş’ın babası ve kardeşleri de katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuşmasının başında Danışma Kurulu toplantısına konuk olarak katılan Şırnak’da şehit düşen er Abdülkadir Pekdaş’ın babası ve kardeşlerini selamladı. Zeybekci, "Abdülkadir yavrumuzu toprağa verdikten bir hafta sonra bizimle beraber olmanız önemli. Bu bayrak, devlet hepimizin. Diyarbakır Ergani’de konuştuğum Mehmet Amca da yakamdaki bayrağa bakarak ’O bayrak benim bayrağım, bu vatan benim vatanım, devlet benim’ demişti. Biz şehit olmaya inanırız. Ama o hainlerin böyle bir şansı, nimetleri yok. Onlar geberip gittiklerinde gidecekleri yer cehennem çukurlarıdır. Bu milletin evlatları tarihte bir kere bile teslim olmadı. Diz çökmedi. Bakın ne yaparlarsa yapsınlar, bu topraklardan bir çakıl dahi koparamayacaklar. Zannettiler ki Tayyip Erdoğan, biraz sessiz kaldı, sustu, Başbakan Davutoğlu sessiz kaldı, acizlik var zannettiler. Bu millet aç susuz kaldı hiç aciz olmadı. Şimdi acizlik neymiş görüyorlar. Yeri göğü başlarına yıkacağız" dedi.



Zeybekçi, PKK yöneticilerini kastederek "Birisi lağım faresi gibi İran’ı, öteki Irak’ı diğeri de Suriyenin içlerine kaçtı. Kaç kaçabildiğin yere. Dönüp dolaşıp aynı yere geleceksin Millet hesabını soracak" dedi.



Bahçeli’ye eleştiri: Başka hesabın mı var



Bakan Zeybekci, 1 Kasım’da yeniden seçim yapılacağını belirterek MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ismini vermeden eleştirdi. Zeybekci, "Bu millet sözünü bir kere daha söyleyecek. Millet kimin samimi olduğunu gördü. Önüne beş altenatif koyduk. Yine ’hayır’ dedi. Sen demiyor muydun ’Bedemizi ülke, millet için taşın altına koyarız’ diye. Ak Parti Genel Başkanı’nın ’CHP ile görüşmelerini bitir de gel’ diyen sen değil miydin? Yoksa başka görüşeceğin kimseler mi vardı? Yoksa başka hasabın mı vardı?" dedi.



CHP’ye eleştiri: Başarı mantık ve genetiklerine aykırı





Zeybekci, CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. İşlerin güçlerinin olumsuzluk olduğunu belirten Zeybekci "Dünyada örneği yok. Bir siyasi parti düşünün tek hedefi iktidara gelmemek, hükümet olmamak! Böyle bir siyasi parti, hareket olabilir mi? Bunların tamamının beklentisi AK Parti’nin başarılı olmamasıdır. Başarılı olmak risk almak gibi dertleri yok. Çünkü mantık ve genetiklerine aykırıdır. Yapamazlar" dedi.



Beddua etti





“Son dönemde bir de bedduacılarla bir araya geldiklerini” söyleyen Zeybekçi, “bu kişilerin Türkiye’nin ekonomik krizde kalması için dua ettiklerini” belirtti. Zeybekçi, "Türkiye eski haline dönsün diye dua ediyorlar. Türkiye’nin IMF’e muhtaç olmasını istiyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Derviş’le görüştüğünü dışarıdan Ekonomi Bakanlığı’na razı olduğunu söylemedi mi? Derviş, Türkiye’nin yeniden Dünya Bankası’ndan gönderilen, yeniden faizlerin tahsilat memuru olmak için hazır bekliyor. İstiyorlar ki kriz olsun, Türkiye namerde muhtaç olsun" dedi.



Doların Türk lirası karşısında artması için geçerli bir gerekçenin olmadığını, Dolar’ın İngiliz sterlini, Japon Yen’i karşısında da değer kazandığını belirten Bakan Zeybekçi "Doların artışıyla ilgili bir gerekçe yok. Bana televizyon ekranlarında konuşan kriz tellalları bir tane gerekçe söylesinler. İlla ’kriz çıkacak’ diyor. Krizlerde kalasın e mi? Kendi kendinin krizinde kalasın da kefen parasını bulamayasın!" dedi.



Tadilat gerektirecek hükümet mi var?





CHP’nin Cumhurbaşkanı’nın Anayasal sınırları içine çekilmesini istediğini belirten Bakan Zeybekçi, "Sen görev tanımlarına baktın mı? Gördün mü? CHP ayrıca 4 yıllık restorasyon hükümeti kuralım önerisiyle geldi.. Restorasyon tadilat ve tamirat demektir. 13 yıldır tadilat ve tamirat gerektirecek hükümet mi vardı? Saf bir suratımız mı var bizim? Seçimlerde millet Ak Parti’ye her konuda yoluna devem etmesini ama yanına bir ortak alması mesajı verdi. Biriyle uzlaşmamazı istediler. Ama onlar bunun önüne kırmızı, yeşil çizgiler koydular. Şimdi 1 Kasım’da millet yeniden bir karar verecek. Millet ne derse o olacak" dedi.



Ahtapot’un en vahşi kolunun ucu PKK’yı güvercin gibi boyamışlar



Bakan Zeybekci, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da adını vermeden eleştirdi. İzmir’de ders almasını salık vereceğini ama daha önce de geldiğini ancak almadığını belirten Zeybekçi "Barış yürüyüşüne katılacak. Bir kere terör de, kardeş kanı dökülmesin de. PKK denen hain örgüte katil de, törer örgütü de! Bir kere de, kıvırma! Samimiyetini göster. Bu hain ahtapotun en vahşi kolu olan PKK’nın ucunu güvercin gibi boyayarak milletin kanmasına müsade etmeyin. Terör örgütü, desteleyenler ve kendi menfaatleri için boyayıp millete pazarlayanlara yanıtı millet 1 Kasım’da verecektir" dedi.



Belediyeler adım atmadı





"İzmirlilere, bu kentle ilgili Ak Partililer dışında bir tane sevdası olan projesi olan görüp görmediklerini sormak istediğini" söyleyen Bakan Zeybekci "İzmirle ilgili hayal ve projeler anlatıyoruz. Somut adım atarak geliyoruz. İzmir Ege’nin başkenti olmak zorunda. Tek başına İzmir olamaz. Serbest bölgeler şehir olmasın için ESBAŞ’ı 600 dönüm genişlettik. Yenilebilir enerjiyle ilgili serbest bölgeler açıyoruz. İzmir’de turizmde belediyecelik kararlarıyla sorunlarını çözebilir. Ama parmak kımıldamıyor. İzmir’in belirli bölgelerini turizm gelişim bölgesi olarak planlaylarak Meclis’ten geçirirlerse Ekonomi Bakanlığı olarak büyük teşvikler veriyoruz. Tek yapmaları gereken planı Meclis’ten geçirmek. Bir adım daha atmadılar. Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyorlar. İzmir Körfez’de tıkandı. Açılımı Ak Parti Hükümeti getiriyor. Ankara-İzmir, İzmir-Antalya hızlı tren hatları, Antalya-İzmir otobanı ile bu kent daha da gelişecek" dedi.