Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Söz verdik, gerçekleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İkinci 100 Günlük Eylem Plan\'nı açıklayacağı gün, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nın ilk 100 günlük programına ilişkin \"Bakanlık olarak birinci icraat programı kapsamında öngörülen hedefleri başarı ile tamamlamanın, verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan ikinci eylem planı kapsamında da vatandaşımız için çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI\'NIN İCRAATLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nın icraatlarına ilişkin yapılan bilgilendirme şu şekilde: \"Cihaza bağımlı olan ihtiyaç sahibi ağır kronik hastalarımıza elektrik fatura desteği veriyoruz, kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Söz konusu program kapsamında, muhtaç durumda olduğu tespit edilen ve evde bakım yardımı almayan vatandaşlara aylık 200 TL\'ye kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor.\"

\"ÇOKLU DOĞUM YAPAN ANNELERİMİZE ÇOCUK BAŞINA 150 TL ÖDÜYORUZ\"

Bakan Selçuk; \"İkiz ve üzeri doğumlarda ihtiyaç sahibi 5 bin aileye destek olmak amacıyla, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 150 TL çoklu doğum yardımı programını hayata geçirdik ve başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinde almaya başladık. Sosyal Yardım Alanında Hizmet Veren Kamu Kurumları Ve Yerel Yönetimler İle Veri Tabanlarının Entegrasyonun Güçlendirilmesini sağladık. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile 24 kurum arasında veri akışının sağlandığını belirten Bakan Selçuk, kamu kaynakları ile yürütülen sosyal yardım programlarının bakanlık çatısı altında topladık\" ifadelerini kullandı.

\"İKİ BAKANLIĞIN VERİ TABANLARI ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI\"

İçişleri Bakanlığı ile e-Belediye sistemi üzerinden veri alışverişine başlandığını açıklayan Zehra Zümrüt Selçuk, \"İki bakanlığın veri tabanları entegrasyon çalışmaları tamamlandı\" dedi.

\"OKUL DESTEK PROJEMİZ İLE 10 BİN ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK\"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, \"Sosyo ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz proje ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık\" diye konuştu.

\"ÇOCUK DOSTU ESERLERİ DESTEKLİYOR, ZARARLI İÇERİKLERLE MÜCADELE EDİYORUZ\"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, \"Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından 0-6 yaş grubuna hitaben 350 kitap incelenmiş olup çocuk dostu kitapların isimleri kamuoyu ile paylaşıldı\" değerlendirmesinde bulundu.

\"ASDEP İLE HEDEFLERİMİZİ AŞTIK, 1 MİLYON 7 BİN HANEYE ULAŞTIK\"

100 günlük eylem planı kapsamında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ziyaret edilen hane sayısını 100 günde 526 binden 1 milyon 7 bine çıkardıklarını söyleyen Bakan Selçuk, \"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik\" diye konuştu.

\"SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ VE SOSYAL UYUM BİRİMLERİMİZİN SAYISINI ARTIRDIK\"

Bakan Selçuk, Sosyal Hizmet Merkezi sayısını 316\'ya, Sosyal Uyum Birimi sayısını da100 günde 15\'e yükselttiklerini açıkladı.

\"Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri konusunda 128 bin kişiye farkındalık eğitimi verdik\" diye konuşan Bakan Selçuk, \"50 bin kişiye ulaşma hedefimizi yaklaşık 2.5 katlık bir oranla gerçekleştirdik\" dedi.

\"AİLE VE KADINLAR KOOPERATİFLE DAHA GÜÇLÜ OLACAK\"

Selçuk, Aile Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü\'nü imzaladığını da bildirdi.

\"ULUSAL ENGELLİLİK VERİ TABANI BİLİŞİM ALTYAPISI TAMAMLANDI\"

Selçuk, Aile Bakanlığının, diğer icraatlarını şöyle sıraladı: \"Sağlık Bakanlığı, İŞKUR, SGK ve Bakanlığımıza bağlı ilgili diğer birimlerin, idari kayıtları birleştirilerek, Ulusal Engellilik Veri Tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanı bilgileriyle, engellilik politikasının geliştirilmesi ve engellilere hizmet sunan kurumların hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.

ÇÖZGER YÖNETMELİĞİ TAMAMLANDI

Engellik oranı uygulamasını ortadan kaldıran, çocukların gereksinimlerine göre bireysel değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan \'Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Yönetmeliği\' Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığımız arasında hazırlandı.

YERLİ PLAZMADAN KAN ÜRÜNLERİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ

Yerli plazmadan kan ürünleri üretimi projesinin 2019 Ocak ayı itibariyle uygulanacağını 5 yıl sonra da Türkiye\'de ilk üretimin gerçekleşecek.

HASTA İŞLEM TAKİBİ, GÖRÜNTÜ VE TETKİK PAYLAŞIMLARI ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞİYOR

Hasta işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılması ile vatandaşın gereksiz radyasyon almasının önüne geçildi ağlıkta önemli bir tasarruf sağlandı.\"

\"NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNDE ÖNGÖRÜLEN HEDEFE ULAŞTIK\"

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek analizler yapıldığını belirten Bakan Selçuk, \"Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında 4 bin kişi kurs ve programlarımızdan yararlandı\" dedi.

İmalat ve bilişim sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 30 bin kişinin yararlandığını ifade eden Bakan Selçuk, mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimlerine katılan kişi sayısının da 138 bin\'e ulaştığını açıkladı.

\"100 BİN GENCİMİZİ SOSYAL ÇALIŞMAYLA TANIŞTIRIYORUZ\"

Üniversitelerde okuyan 100 bin genci sosyal çalışma programı ile tanıştıracaklarını ifade eden Bakan Selçuk, \"Gençler söz konusu programlardan 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında faydalanarak, istihdama ilk adımlarını atmış olacaklar\" dedi.

\"İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARIMIZA KATILAN GENÇLERİMİZE CEP HARÇLIĞI VERİYORUZ\"

Günümüzün ve geleceğin meslekleri olarak tanımlanan siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb. alanlarda gençlerin nitelik kazanması için işbaşı eğitim programları düzenlediklerini belirten Bakan Selçuk, \"18-29 yaş aralığındaki gençlerimize 9 aya kadar İşbaşı eğitim programı düzenliyoruz, bu kapsamda katılımcılara günlük 75 TL veriyoruz\" dedi.

\"BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE MESLEKİ EĞİTİMDE KUPON SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİK\"

Bakan Selçuk, Kupon Sistemi ile Bilişim sektöründe düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 18-29 yaş arasındaki gençlerin yararlandığını ifade etti.

\"5 BİN GENCİMİZ İŞKUR KAPSAMINDA \"İŞE İLK ADIM PROJESİ\"NDEN YARARLANDI\"

Bakan Selçuk, 18-29 yaş aralığındaki 5 bin gencin İşe İlk Adım Projesi\'nden yararlandığını açıkladı.

\"E-DEVLET HİZMETLERİ 128\'E ÇIKARILDI\"

E-devlet kapısında sunulan sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmet sayısının 128\'e çıkarıldığını belirten Bakan Selçuk, işverenlerin yeni işe alacakları çalışanları için hangi teşvikten yararlanabileceklerini sorgulayabilecekleri programın hayata geçirildiğini duyurdu.

\"USTALARDAN ÇIRAKLARA GELENEKSEL MESLEK MİRASIMIZ\" PROGRAMINDAN 3.796 KİŞİ YARARLANDI\"

Bakan Selçuk, \"Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız\" programı kapsamında eğitim programlarından 3.796 kişi yararlandığını kaydetti.

\"BAĞ-KUR\'LU SİGORTALILARIMIZA ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLADIK\"

Bağ-kur\'lu sigortalılara sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, 4/1-b kapsamında prim borçları silinen sigortalıların sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.

\"METİP\'İ 9 PİLOT İLİMİZDE UYGULUYORUZ\"

Bakan Selçuk, \"Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) ile mevsimlik işçilerimizin, ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirerek ve çocuklarımızı eğitime yönlendirerek çocuk işçiliği ile mücadele ediyoruz. 9 pilot ilimizde valiliklerimizin hazırladığı eylem planları kapsamında u mevsimlik tarım işçilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılıyor, finansman sağlıyoruz\" dedi.

\"KADIN İSTİHDAMINI “İŞ\'TE ANNE PROJESİÖ İLE DESTEKLİYORUZ\"

Bakan Selçuk, \"5 bin 982 kadınımız İşte Anne Projesi kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan yararlandı. Emekli aylıklarının 1.000 TL\'ye tamamlanması eylem kapsamında gerekli düzenleme yapılmış olup yasalaşması halinde yürürlüğe girecektir. Er-erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalandırılması kanuni düzenleme taslağını tamamladık. Er ve erbaşların, genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalanmasını hedeflediğimiz bu eylem ile ilgili kanuni düzenleme taslağını tamamladık\" dedi.

\"İŞSİZLİK MAAŞINDA KANUNLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR\"

İşsizlik maaşından yararlanmak için 120 gün kesintisiz prim ödeme şartının kaldırılacağını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalanabileceğini kanunlaşma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

\"İSTİHDAMIN ARTIRILMASI AMACIYLA İŞVERENLERİMİZE 112 BİN 687 İŞ YERİNİ ZİYARET ETTİK\"

Bakan Selçuk, \"İstihdamın artırılması amacıyla 112 bin 687 işyerine ziyaret gerçekleştirilerek işverenlerimize teşviklerimizle ilgili bilgilendirme yapıldı. Engelli, genç ve kadınlarımızın istihdama katılmasıları için 102 bin gencimiz kurs ve programlarımıza katıldı. Projeler kapsamında 251 engellimize hibe desteği sağladık. İşbaşı eğitim programlarımıza katılan 243 kadınımıza 400 TL çocuk bakım desteği verdik. İş kulüplerimizin sayısını 15\'e yükselttik. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarımıza 1.342 engellilerimiz katıldı. 102 bin gencimiz kurs ve programlarımızdan yararlandı\" ifadelerini kullandı.



ANKARA (DHA)