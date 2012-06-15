Bakan Zafer Çağlayan'dan AB'ye: Al vize kolaylığını başına çal

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa'nın vize kolaylığı getirileceğini belirtmesi ile ilgili olarak, “Al vize kolaylığını başına çal. Biz bunu istemiyoruz. Diyoruz ki edepsizlik yapmayın, Avrupa üyesi ülke vatandaşları elini kolunu sallayarak bize geliyorsa, bize de aynısını yapın” dedi.

Çağlayan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) toplantı salonunda düzenlenen “Mersin ili 2011 Yılı Vergi Rekortmenleri ve Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandı.

AB'nin 27 üyeli bir birlik olduğunu, AB'nin geçen yıl yüzde 1.5, Türkiye'nin ise yüzde 8.5 büyüdüğünü kaydeden Çağlayan, Türkiye'nin ekonomide elde ettiği başarının, bütçe açıkları konusunda Avrupa'nın 23 ülkesinden çok daha iyi olmasından tüm dünyada iftiharla bahsedildiğini belirtti.



“Al vize kolaylığını başına çal”



Avrupa'da iş adamlarına uygulanan vize konusuna da değinen Çağlayan, hiçbir şeyin “ikiyüzlü AB”nin vize eziyetini unutturamayacağını belirten Çağlayan, gerek Başbakan, gerek ilgili bakanların bu konuda çok yoğun çalışma yaptığını kaydetti.

Bakan Çağlayan, şöyle konuştu:

"Ama bu konuda bir türlü masada elini uzatmayan bu ikiyüzlü AB'dir. Geçenlerde bu hususları dile getirdiğimizde diyor ki zat-ı şahaneleri, 'Türkiye'nin istediğini haklı görüyoruz. Türkiye'den ülkemize geleceklere vize kolaylığı getireceğiz' Ben de dedim ki, 'al vize kolaylığını başına çal' Biz bunu istemiyoruz. Diyoruz ki edepsizlik yapmayın, Avrupa üyesi ülke vatandaşları elini kolunu sallayarak bize geliyorsa, bize de aynısını yapın."