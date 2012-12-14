Bakan Zafer Çağlayan'a stent takıldı

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın iki kalp damarında tıkanıklık tespit edildi ve stent katıldı. Çağlayan'ın kalp damarındaki tıkanıklığın rutin kontrolde ortaya çıktığı öğrenildi.

Dün(13 Aralık 2012) evinde dinlenen Ekonomi Bakanı'nın bugün durumunun iyi olduğu ve Genel Kurul'da bütçe görüşmelerine katılacağı ifade edildi.

Çağlayan dün rutin kontrol için Hacettepe Hastanesi'ne gitti. Ve bu kontrol sırasında iki damarında tıkanıklık tespit edilip anjiyo yapılarak, stent takıldı.

Bakan Çağlayan yaklaşık 9 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.