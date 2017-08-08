Bakan yumurta skandalında suç örgütlerine işaret etti

Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt zararlı böcekle mücadelede kullanılan zehrin yumurtalara kasıtlı olarak bulaştırılmış olabileceğini söyledi. Suç unsuru taşıyan örgütlü eylemlerin mutlaka üzerine gidilmesi gerektiğini belirten Schmidt yumurta skandalına sebebiyet verenlerin suç işlediklerini ve mutlaka cezalandırılmalarının gerektiğini dile getirdi. Faillerin Belçika ve Hollanda'da bulunabileceklerini söyleyen Almanya Tarım Bakanı fipronilin böcek ilacına nerede karıştırıldığının araştırıldığını açıkladı.

Christian Schmidt ARD televizyonuna verdiği demeçte Belçika makamlarını eleştirdi ve yetkililerin fipronilli böcek ilaçlarından çoktandır haberdar olduklarını söyledi. Haziran ayında durumu öğrenip temmuz sonunda bilgi vermenin acil uyarı sistemiyle bağdaştırılamayacağını belirten Almanya Tarım Bakanı konunun Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi'nde görüşülmesini talep etti. Belçika ve Hollanda skandalın aydınlatılmasına yardımcı olunacağını duyurdu.

Christian Schmidt zehirli yumurtaların toplatıldığını ve satıştaki yumurtaların sağlığa zararlı maddeyi içermediğini söyledi. Büyük ihtimalle piyasada zehirli yumurta kalmadığını belirten Almanya Tarım Bakanı gıda maddesi üretiminde kullanılan zehirli yumurtalarla ilgili araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hollanda, Belçika ve Almanya'nın ardından zehirli yumurtalar İngiltere ve Fransa'da da tespit edilmişti. Almanya, Belçika ve Hollanda'da soruşturma sürüyor.

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DW, Reuters, AG/BÖ