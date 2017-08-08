T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bakan yumurta skandalında suç örgütlerine işaret etti

Almanya Tarım Bakanı zehirli yumurta skandalına kasıtlı yol açılmış olabileceğini söyledi. Organize suç örgütlerine işaret eden Bakan Schmidt suçluların cezalandırılmasını talep etti.

08 Ağustos 2017 12:51

Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt zararlı böcekle mücadelede kullanılan zehrin yumurtalara kasıtlı olarak bulaştırılmış olabileceğini söyledi. Suç unsuru taşıyan örgütlü eylemlerin mutlaka üzerine gidilmesi gerektiğini belirten Schmidt yumurta skandalına sebebiyet verenlerin suç işlediklerini ve mutlaka cezalandırılmalarının gerektiğini dile getirdi. Faillerin Belçika ve Hollanda'da bulunabileceklerini söyleyen Almanya Tarım Bakanı fipronilin böcek ilacına nerede karıştırıldığının araştırıldığını açıkladı.

Christian Schmidt ARD televizyonuna verdiği demeçte Belçika makamlarını eleştirdi ve yetkililerin fipronilli böcek ilaçlarından çoktandır haberdar olduklarını söyledi. Haziran ayında durumu öğrenip temmuz sonunda bilgi vermenin acil uyarı sistemiyle bağdaştırılamayacağını belirten Almanya Tarım Bakanı konunun Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi'nde görüşülmesini talep etti. Belçika ve Hollanda skandalın aydınlatılmasına yardımcı olunacağını duyurdu.

Christian Schmidt zehirli yumurtaların toplatıldığını ve satıştaki yumurtaların sağlığa zararlı maddeyi içermediğini söyledi. Büyük ihtimalle piyasada zehirli yumurta kalmadığını belirten Almanya Tarım Bakanı gıda maddesi üretiminde kullanılan zehirli yumurtalarla ilgili araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hollanda, Belçika ve Almanya'nın ardından zehirli yumurtalar İngiltere ve Fransa'da da tespit edilmişti. Almanya, Belçika ve Hollanda'da soruşturma sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, AG/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Tarım BakanıBakan SchmidtTarım Bakanı Christian SchmidtSchmidtBelçikaHollandaSchmidt ARDAvrupa Birliği Komisyonu Bakanlar KonseyiAlmanyaFransaDeutsche Welle Türkçe DW Reuters AG/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24