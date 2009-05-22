Bakan Yılmaz'ın suikast gafı!

Şanlıurfa'da konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, 16 Mart'ta Tekirdağ'da Erdoğan'a karşı girişilen suikastı bugün yapılmış gibi açıkladı.



Şanlıurfa'da bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, bu yıl üçüncüsü düzenlenen `Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları' törenlerine katıldı. Törende bir konuşma yapan Yılmaz’ın, yerel seçim çalışmaları sırasında 16 Mart'ta Tekirdağ'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girişilen suikast girişimini bugün yapılmış gibi açıklaması şaşkınlık yarattı.



Konuşmasının son bölümünde yeni aldığı bir haberi paylaşmak istediğini söyleyen Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyeceği tahmin edilen bir kişinin yakalandığını belirterek, ``Başbakanımıza yönelik bugün suikastçı olduğu tahmin edilen bir kişi yakalanmıştır. Şu iyilik merkezinde, şu güzel, derin duyguların ifade edildiği bir ortamda bu tür menfur eylemlere girişenleri bütün Şanlıurfa adına kınamak istiyorum. Sayın Başbakanımıza da hepiniz adına geçmiş olsun diyor ve uzun ömürler diliyorum'' diye konuştu.



Bakan Yılmaz'ın Başbakan'a `geçmiş olsun' dileği törene katılanlardan da büyük alkış aldı. Tören alanında şaşkınlığa yol açan bu gelişmenin ardından suikast ile ilgili olarak hemen telefonlarına sarılan birçok kişi ise Bakan Yılmaz'ın suikast bilgilendirmesiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadı.



Yanlış bilgi kurbanı olan Yılmaz'ın bahsettiği bu konunun, bugün bazı ajanslardan internet sitelerine düşen `Erdoğan'a seçimler öncesinde Tekirdağ mitinginde suikast yapmaya hazırlandığı iddia edilen ve miting alanına mermisi namluya sürülmüş bir tabancayla girerken yakalanan Muammer Altuntaş hakkında 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı' şeklindeki bir haberin olduğu, gafın bu haberden kaynaklandığı anlaşıldı.



Yapılan konuşmaların ardından tören, Macaristanlı sanatçı Hannah Berger'in Urfa türkülerini seslendirdiği konser ile devam etti. (DHA)



