Bakan Yılmaz’dan suikast gafı için özür





DEVLET Bakanı Cevdet Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast hazırlığında olan bir kişinin gözaltına alındığı yönündeki açıklamasının kendine verilen yanlış bilgiden kaynaklandığını belirterek özür diledi.



Şanlıurfa’da Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları’na katılan Bakan Cevdet Yılmaz, dün akşam Balıklıgöl Amfi Tiyatro’daki açılış konuşmasının son bölümünde yeni bir gelişme olarak Başbakan’a suikast hazırlığı içerisindeki bir kişinin yakalandığını söylemişti.



Başbakan’a ‘geçmiş olsun’ diyerek uzun ömür dileyen Bakan Yılmaz, bugün GAP İdaresi’ni ziyaret etti. Bakan Yılmaz, gazetecilerin soruları üzerine, dün yaptığı konuşmanın yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını kaydetti. Korumasının kendisine bu yönde ilettiği nota dayanarak konuştuğunu vurgulayan Yılmaz, “Konuşmaya çıkarken koruma arkadaşımız böyle bir bilgi getirdi. Ben de teyit etme imkanı bulamadan konuşmada bu olayı lanetlemiş oldum. Fakat bu eski olayla ilgiliymiş, yani koruma arkadaşımız yanlış bilgi getirmiş. Seçimler öncesi yapılan bir olayın mahkeme safhasıyla ilgili konuyu bana yeniymiş gibi aksettirdiler. Ben de hemen konuşmaya çıkacağım için teyit ettirme imkanım olmadı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş olduk. Gerçekten o konuda ben de üzüntü duydum. Çünkü bu eski bir konuymuş. Ancak, eski olsun, yeni olsun bu tür olayları kınıyoruz” diye konuştu.



