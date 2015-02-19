Bakan Yılmaz’dan Çin füzesi yanıtı: NATO sistemine entegre edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin Çin ile sözleşme masasına oturduğu uzun menzilli hava savunma füzelerinin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın soru önergesini yanıtlayan Yılmaz, “Söz konusu sistem, Türkiye’nin savunması için milli sistemlere entegre edilecek ve NATO’ya entegre edilmeden kullanılacaktır” bilgisini verdi.





Uzatmaların nedeni sorulmuştu





CHP’li Çıray, 3,4 milyar dolarlık füze ihalesiyle ilgili olarak Bakan Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle 24 Aralık’ta TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Çıray, Türkiye’nin Çin ile ortak üreteceği füzelerin NATO sistemlerine entegresinin sıkıntı yaratacağını belirterek, ihalenin beşinci defa uzatılmasının nedenlerini sordu.





Teklif değerlendirme bitti





Çıray’ın önergesini yanıtlayan Yılmaz özetle şunları kaydetti:

“Söz konusu sistem, Türkiye’nin savunması için milli sistemlere entegre edilecek ve NATO’ya entegre edilmeden kullanılacaktır. Proje kapsamında sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri üst komuta kontrol kademeleri ile bağlantısına ve entegrasyonuna yönelik iş paketi milli olarak yetkilendirilmiş firma tarafından yurt içinde yapılacaktır. Proje dış finansman kredisi ile finanse edilecektir. Proje kapsamında teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, yeni bir resmi teklif alınmamıştır.”