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Bakan Yılmaz Ümraniye'de Yurt Binası ve Spor Salonu'nun temel atma törenine  katıldı

İSTANBUL, ( DHA ) – ÜMRANİYE belediyesi,  Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu ve Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ve Spor salonunun temellerini attı

17 Mart 2018 14:52

İSTANBUL, ( DHA ) – ÜMRANİYE belediyesi,  Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu ve Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ve Spor salonunun temellerini attı.

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , Ak Parti Milletvekili Osman Boyraz , Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Eminmollaoğlu ve Ümraniyeli vatandaşlar katıldı.

Tören Mehteran Takımının konseriyle başladı. İstiklal Marşı\'nın okunması  ve saygı duruşunun ardından, Kuran tilavetine geçildi. Törende 15 Temmuz Şehitleri, Ümraniye Belediyesi\'nin vatandaşlara hizmetlerinin anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı. Folklor ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından, sırasıyla Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz birer konuşma yaptı.

\"EĞİTİM ÜMRANİYE’DE ÖNCELİĞİMİZ\"

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can Ümraniye’de eğitime öncelik verdiklerini belirterek \" Geldiğimiz günden bu yana  gençlerin yetişmesi anlamında eğitime ve okullarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Bu katkıyı da milli bir ödev olarak gördük , Ümraniye’de ne kadar okulumuz varsa her birine elimizi değdirmeye çalıştık\" dedi.

\"EĞİTİM KALİTESİ GEÇMİŞLE KIYASLANAMAZ \"

Temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı konuşmada günümüzde eğitimin geldiği düzeyi anlatarak, Türkiye\'nin eğitimde çok yol kat ettiğini belirtti ve şunları söyledi:  \"18 milyona yakın öğrencimize kaliteli vermek istiyoruz. Kaliteli bir eğitim vermek için ne gerekiyor ? Sınıfta bulunan öğrencinin belli bir sayıda olması lazım. Okula devamı teşvik etmek için şartlı eğitim yardımı başlatmak lazım. Ücretsiz kitap dağıtarak ailelerin yükünü almak lazım. İhtiyacı olanları pansiyonlarda konaklatmak lazım. Yine ihtiyacı olanlara burs sağlamak lazım. Biz bunların hepsini yaptık. Böyle yaptığımız içinde Türkiye geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyük bir başarı elde etti\" diye konuştu.

EĞİTİME, İSTANBUL\'DA 6 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK\"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye\'de eğitime yapılan yatırımları sıraladı ve \" İstanbul’da 6 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Biz geldiğimizde okul öncesi eğitimde Avrupa’nın çok gerisindeydik. İstatistiği yoktu , her 100 öğrenciden 10’u okul öncesi eğitime giderken ; geçen yıl 5 yaşındakilerde okul öncesi okula gidenlerin oranı brüt yüzde 74 oldu\" dedi.

\"15 SAATLİK İNGİLİZCE EĞİTİMİNE GEÇİLDİ

Müfredatı güncelleyeceklerini belirten Bakan Yılmaz  \"Başbakanın talimatıyla 81 ilde  100 binin üzerindeki  5. sınıflardaki öğrencilerimize haftada 15 saat İngilizce eğitim vermeye başladık\" dedi.

 Konuşmaların ardından  Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ve Spor Salonu\'nun temel atma törenine geçildi. Buradaki törende megavizyondan canlı yayınla Madenler ilçesine bağlanarak bir ilk gerçekleştirildi.  Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Ak Parti Milletvekili Osaman Boyraz  ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can kürsüye gelerek Madenler İlçesi\'ne canlı yayında bağlandı ve ardından tesislerin temeli atıldı.

( FOTOĞRAFLI / GÖRÜNTÜLÜ )

 

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